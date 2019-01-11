明早秒變天！東北季風肆虐「北東狂下6天雨」　氣象局：看不見太陽

▲明早鋒面報到，北部、東半部開始變天。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

隨著鋒面明（12）上午就通過台灣，好天氣只剩今（11）晚。氣象局指出，明天早上開始北部、東半部降雨機率就會增大，中午過後東北季風會再增強，屆時沿海風力會更強，迎風面雨勢將持續到下週四（17），一連下6天雨，提醒民眾出門務必攜帶雨具。

氣象預報員陳建安表示，明天開始到下週四，迎風面北部、東半部會有短暫雨，基隆北海岸、東北角一帶和宜蘭則是受到地形影響，雨勢會更加明顯，尤其以下週三（16）、四兩天較為嚴重。

不過，陳建安進一步指出，下週一（14）、二（15）東北季風會較為減弱些，有兩天小空檔下雨區域縮小，退到基隆北海岸、東北角一帶和宜蘭，北部平地降雨會趨緩一些，但不排除還是有下雨可能，中南部則多是多雲到晴天氣。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

氣溫部分，陳建安說，降溫最明顯的不是今天入夜或是明天清晨，而是明天中午過後。以清晨低溫來看，北部今天是17到19度，明晚是16到17度，差距不大，反而是白天高溫上，今天北部來到26、27度，但明天中午過後只會有20度，降幅6、7度左右，且「不太容易有太陽出現」，反觀新竹、苗栗還是有可能會有陽光露臉，越往南則露臉機會越大。

至於其他地區的氣溫，陳建安補充明天中部地區低溫會來到18度、南部則是20度，白天高溫部分中部25到27度，南部27到29度；宜蘭週末低溫下探17度，高溫來到24度；花東低溫下探19度，高溫的話花蓮是27度，台東則是28度。

最後，陳建安提醒，整波東北季風除了要注意開始肆虐台灣的時間為明天外，也要留意下週三、四會更強，勢必帶來雨勢跟明顯降溫，民眾宜多加注意保暖，出們也要攜帶雨具。