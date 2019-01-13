北台陰涼明起好轉　下週三東北風到再降溫

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北季風影響，北台灣呈現濕涼多雲的天氣型態，不過明天上午(14日)開始天氣就會好轉。下週三(16日)會有另一波較強的東北季風報到，屆時北台灣再降溫，下探15度。

中央氣象局預報員朱美霖指出，今(13)日受東北季風影響，北台灣以多雲的天氣為主，基隆北海岸及宜花偶有短暫雨，中南部則是多雲到晴；早晚各地稍涼，清晨觀測低溫中部以北及東北部約16-18度，南部及花東約19、20度，白天北台灣高溫仍僅20度左右，整天較涼，花東約22-24度，中南部仍可達27、28度，日夜溫差大。

下週一(14日)東北季風影響，但水氣更為減少，北台灣雲量稍多陽光偶露臉，基隆北海岸及宜蘭偶有短暫降雨，中南部仍是多雲到晴的天氣；氣溫方面，中部以北及東北部低溫下探至16、17度，南部及花東約17-19度，至於北台灣高溫約20度，花東高溫約22-24度，中南部地區約26-28度，中南部溫差較大，請適時調整衣物。

▲溫度分布圖。

下週二(15日）東北風減弱，北台灣氣溫略為回升至23度左右，降雨大致上以北部山區及東半部地區為主，其他地區天氣大致穩定、陽光露臉。

下週三至下週五(16日至18日)又有一波東北季風增強、影響，強度上較上一波強，水氣也較多，北部及東半部雲量偏多，且有短暫雨，全天感受較濕涼，中南部影響不大，仍是多雲到晴的天氣；氣溫方面，中部以北及東北部低溫下探至15、16度，其他地區約17-19度，北台灣高溫約19、20度，花東高溫約22-24度，中南部約26-28度，溫差依舊相對大一些。

▲累積雨量圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，明上午起東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升。週二(15日)各地為白天溫暖舒適(北台高溫約25度、中部約28度、南部高溫30度)、早晚涼的天氣。



週三(16日)至週五(18日)晨另一波東北季風影響，挾帶較多的水氣，除了迎風面北部及東半部有局部雨，中部地區亦有降雨的機率；冷空氣略強於上一波；北台灣天氣再轉濕涼(都會區低溫約16度，沿海空曠地區低溫約14度)。週五白天起東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升。

週六((19日)各地又是白天溫暖舒適、早晚涼的天氣。下週日(20日)起另一波冷空氣逐漸南下，模式模擬仍在調整中。