北台變天！濕涼驟降5度　明起5天有雨、溫探13度

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

週末變天！今天下午東北季風增強，北台灣迎風面開始有雨，高溫也一次下降5度，這波濕涼天氣型態將持續到下週四，吳德榮提醒下週三(16日)將有另一波東北季風報到，低溫下探13度。

中央氣象局預報員王品翔指出，今(12)日清晨風力仍弱，西半部、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖能見度還是容易受到低雲或局部霧影響而較差。

▲累積雨量圖。

天氣方面，今日下午東北季風增強，北部及東半部地區雲量增多、降雨機率提高，中南部地區則不太受影響，仍是陽光和煦的天氣；氣溫方面，北部一次降5度，高溫只剩下20度上下，宜花也會轉涼一些，高溫23-25度間，其他地區高溫差異不大，中南部局部地區仍可達27度以上。

氣象專家吳德榮指出，今午起至下週一(14日)晨東北季風影響，迎風面雲量增多，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北東側及花東亦有局部短暫雨的機率；冷空氣雖不強，北台灣仍感濕涼(都會區低溫約17度、沿海空曠地區低溫約15度)。對中南部的影響很小，為多雲時晴、早晚偏涼的天氣。下週一上午起東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升。下週二(15日)各地為溫暖舒適的天氣。

▲溫度分布圖。

最新模式模擬顯示，下週三(16日)至週五(18日)晨另一波東北季風影響，迎風面再轉有局部雨，冷空氣略強於上一波；北台灣天氣再轉濕涼(都會區低溫約15、16度，沿海空曠地區低溫約13、14度)。下週五白天起東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升。下週六((19日)各地又是溫暖舒適的天氣。