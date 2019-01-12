　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北台變天！濕涼驟降5度　明起5天有雨、溫探13度

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

週末變天！今天下午東北季風增強，北台灣迎風面開始有雨，高溫也一次下降5度，這波濕涼天氣型態將持續到下週四，吳德榮提醒下週三(16日)將有另一波東北季風報到，低溫下探13度。

中央氣象局預報員王品翔指出，今(12)日清晨風力仍弱，西半部、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖能見度還是容易受到低雲或局部霧影響而較差。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲累積雨量圖。

天氣方面，今日下午東北季風增強，北部及東半部地區雲量增多、降雨機率提高，中南部地區則不太受影響，仍是陽光和煦的天氣；氣溫方面，北部一次降5度，高溫只剩下20度上下，宜花也會轉涼一些，高溫23-25度間，其他地區高溫差異不大，中南部局部地區仍可達27度以上。

氣象專家吳德榮指出，今午起至下週一(14日)晨東北季風影響，迎風面雲量增多，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北東側及花東亦有局部短暫雨的機率；冷空氣雖不強，北台灣仍感濕涼(都會區低溫約17度、沿海空曠地區低溫約15度)。對中南部的影響很小，為多雲時晴、早晚偏涼的天氣。下週一上午起東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升。下週二(15日)各地為溫暖舒適的天氣。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲溫度分布圖。

最新模式模擬顯示，下週三(16日)至週五(18日)晨另一波東北季風影響，迎風面再轉有局部雨，冷空氣略強於上一波；北台灣天氣再轉濕涼(都會區低溫約15、16度，沿海空曠地區低溫約13、14度)。下週五白天起東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升。下週六((19日)各地又是溫暖舒適的天氣。

ET快訊
貴婦奈奈吃掉小堂弟同學…交往幼齒高中生坦言體力差不常嘿咻
唐朝醫神建議最健康的「打手槍頻率」　超過歲數「別再打」

關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打手槍多頻繁才健康？唐朝「醫神」早有建議　超過歲數別再打

北台變天！濕涼驟降5度　明起5天有雨、溫探13度

僅靠7000補助養2孫女！78歲嬤「只吃菜」存錢…哽咽：要讓她們去畢旅

iPhone最高折9000！蘋果直營店推舊換新　新年XR、XS優惠看這裡

影／綠菜炸出便當盒！掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯　網吐：倒退20步

《蘋果》控欠3億貨款　勤力董座岑德強：黎智英未付25%投資金

影／明早秒變天！東北季風肆虐「北東狂下6天雨」　氣象局：看不見太陽

林佳龍接交通部長　學者：他沒有交通專業「就好好做吧！」

更新／ABS機車3.1億補助紅包來了！上千車主敲碗　18日前撥到帳戶

都在賣奶！女網友怨拍賣直播「2顆快掉出來」　她不信實測：噴了3千...

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

「來去高雄」MV包50萬拍攝費　白冰冰親自作詞路名編成RAP

丫頭出國連Swim都不會拼　說出4個單字神結局展開

「這群人」石頭北海道下跪求婚　尼克看牙到一半突見證

南科大廠作業員爆「純白混戰」　無塵室裡互毆！網笑：好乾淨XD

打手槍多頻繁才健康？唐朝「醫神」早有建議　超過歲數別再打

北台變天！濕涼驟降5度　明起5天有雨、溫探13度

僅靠7000補助養2孫女！78歲嬤「只吃菜」存錢…哽咽：要讓她們去畢旅

iPhone最高折9000！蘋果直營店推舊換新　新年XR、XS優惠看這裡

影／綠菜炸出便當盒！掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯　網吐：倒退20步

《蘋果》控欠3億貨款　勤力董座岑德強：黎智英未付25%投資金

影／明早秒變天！東北季風肆虐「北東狂下6天雨」　氣象局：看不見太陽

林佳龍接交通部長　學者：他沒有交通專業「就好好做吧！」

更新／ABS機車3.1億補助紅包來了！上千車主敲碗　18日前撥到帳戶

都在賣奶！女網友怨拍賣直播「2顆快掉出來」　她不信實測：噴了3千...

為什麼斷糖或生酮飲食會復胖？

剖腹產完傷口裂「腸子全滾出來」！她手捧內臟嚇歪：感覺在蠕動

貴婦奈奈吃掉小堂弟同學…交往幼齒高中生20年　坦言體力差不常嘿咻

阿姆女兒長大有夠正！火辣泳裝照全網暴動：老爸要殺出來了

睡過頭可能比睡不夠更危險　死亡和心血管疾病風險會升高41%

月薪20萬責任制僅3000人達門檻　勞基法鬆綁好無感？

中學五人制／俱樂部經營僅練假日無礙　苗栗建國放眼全國4強

2019十二星座必經考驗！　天蠍管好嘴巴、巨蟹多交朋友

馬其頓國會通過更名「北馬其頓共和國」　盼加入北約與歐盟

打手槍多頻繁才健康？唐朝「醫神」早有建議　超過歲數別再打

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

生活熱門新聞

明早秒變天！鋒面肆虐「北東狂下..

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

婆婆當眾掀衣！露媳婦32週孕肚..

她的寶貝是「拉鍊」　超狂真相曝..

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天..

7000元補助養2孫女！78歲..

LINE翻譯是真人？他嗆「爛透..

手搖杯點全糖　他曝極致省錢喝法

國二女眉粉＋護唇膏　師認化妝約..

考到駕照就送瑪莎拉蒂？超佛老公..

2018最驚艷手機　PTT票選..

蘋果直營店舊換新iPhone折..

「紙娃娃」超暗黑！網：晚上要鎖..

更多熱門

相關新聞

明早秒變天！鋒面肆虐「北東狂下6天雨」

隨著鋒面明（12）上午就通過台灣，好天氣只剩今（11）晚。氣象局指出，明天早上開始北部、東半部降雨機率就會增大，中午過後東北季風會再增強，屆時沿海風力會更強，迎風面雨勢將持續到下週四（17），一連下6天雨，提醒民眾出門務必攜帶雨具。

把握今天好天氣！明北台「高溫降6度」

今年冬天偏暖！天氣達人曝「關鍵主因」

今飆29度高溫北部周六轉雨　連5天15度

強冷空氣何時來？一張圖解答3問題

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班回家抱屍痛哭

用垃圾袋煮麵！孫安佐曝監獄料理

她一擦「帶血麵筋」掉落！是OO殘留

明早秒變天！鋒面肆虐「北東狂下6天雨」

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

Lisa染成漸層灰髮色！美貌驚艷微博

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

女大生被輾　違停公車格運將無罪

大根突襲熊熊超兇睡衣

即／口譯哥深夜2095字心聲　實領15萬

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

「滴姐」正臉曝光！　蔡阿嘎：太正

大S辦華岡同學會　吳佩慈也來了

更多

最夯影音

更多

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面