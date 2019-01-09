檢選後查賄　竹東鎮代候選人涉茶葉行賄交保候傳

▲新竹地檢署翁貫育檢察官於日前接獲檢舉，稱新竹縣竹東某羅姓鎮民代表候選人涉嫌賄選。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署檢察官於元月8日指揮法務部調查局新竹縣調查站及新竹縣政府警察局刑事警察大隊，於選後接獲情資，查獲新竹縣竹東鎮某羅姓鎮民代表候選人於2018年6至8月間以茶葉禮盒賄選。檢察官傳喚該羅姓鎮民代表候選人、2名陳姓鄰長及另12名收賄鄰長，其中2名鄰長主動交出茶葉禮盒。檢察官漏夜偵訊後認羅姓鎮民代表候選人、2名陳姓鄰長涉嫌違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大、惟無羈押之必要，分別諭令5萬、3萬元交保候傳。

新竹地檢署翁貫育檢察官於日前接獲檢舉，稱新竹縣竹東某羅姓鎮民代表候選人，於2018年6月至8月間，透過該鎮2民陳姓鄰長，以價值新台幣200至500元之茶葉禮盒行賄該鎮具有投票權之鄰長，尋求支持該羅姓鎮民代表候選人當選。

翁貫育檢察官旋即指揮法務部調查局新竹縣調查站及新竹縣政府警察局刑事警察大隊深入調查後，於8日傳喚該羅姓鎮民代表候選人、2名陳姓鄰長及另12名收賄鄰長，其中2名鄰長主動交出茶葉禮盒。檢察官漏夜偵訊後認羅姓鎮民代表候選人、2名陳姓鄰長涉嫌違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大、惟無羈押之必要，分別諭令5萬、3萬元交保候傳。