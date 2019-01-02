起訴賄選及幽靈人口案　南檢提13件當選無效之訴

▲台南地檢署偵辦選舉賄選及幽靈人口案，計起訴23件賄選案件，21件幽靈人口案件，提起當選無效之訴13件。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官自台南市選委會公告當選人名單之日起30日內，再起訴賄選及幽靈人口案件共38件，提起當選無效之訴8件，連同先前起訴之案件，南檢目前共計起訴23件賄選案件，21件幽靈人口案件，提起當選無效之訴13件。

南檢提起當選無效之訴的13名里長當選人，分別是鹽水區文昌里王武龍、白河區白河里許秀雲、將軍區平沙里吳國樑、玉井區中正里鄭錦堂、永康區光復里左文屏、新化區礁坑里羅萬來、新市區潭頂里林進章、學甲區宅港里莊天明、麻豆區大埕里陳焜儔、仁德區文賢里林江溪、東區裕聖里蕭志廷、東區東光里許文能、鹽水區坔頭港里張碩晉。涉及幽靈人口案的有蕭志廷、林江溪、許文能、張碩晉、左文屏。

南檢指出，選舉為民主政治最重要的表徵，攸關一國政治良窳甚鉅，不論以金錢、物品買票或以幽靈人口遷移戶籍的方式影響選舉，均破壞選舉的選舉的透明、公平與公正。尤其區域性的小型選舉，些微票數差距即可影響投票結果，若允許以不正、投機的方法影響、操作投票，均於法不容，故本署就因此而當選的候選人皆提起當選無效之訴，後續將由當選無效之訴辦理小組，積極辦理當選無效之訴後續業務，以澈底遏止不法選舉行為，維護選舉純潔與民主精神。