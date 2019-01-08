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男童騎單車貪玩倒路中　爸爸「不扶他反巴頭」引網友論戰　　

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▲屁孩騎單車貪玩，自摔路中。（圖／截至爆料公社粉絲專頁）

▲男童騎單車貪玩，追向前去打爸爸屁股。（圖／截至爆料公社粉絲專頁）

地方中心／台中報導

一名網友在臉書《爆料公社》分享了一段行車記錄器影片，影片中，網友開車行駛在市區道路上，前方一對父子正一前一後騎著腳踏車。後方孩子突然起了玩心打了爸爸的屁股一下，自己卻重心不穩摔倒在路中間，所幸後方車速不快，才沒撞上，家長見狀沒有將他扶起，而是等他自行爬起後，斥責並出手打了他。影片一出，引來網友正反兩極的回應，有網友認為「不該當街打小孩」；但也有網友認為「本來就該機會教育」。

網友在臉書上分享行車記錄器影片，並發文寫道，「帶小朋友出門，真的要顧好！嚇鼠(死)我了，還好沒事！」影片中，一名年約國小四年級的男童騎著腳踏車跟在爸爸後方，突然起了玩心，加速向前打了爸爸屁股一下，不料下一秒卻重心不穩摔倒在路中，所幸網友的車速不快，即時煞住才沒有撞上。

▲屁孩騎單車貪玩，自摔路中。（圖／截至爆料公社粉絲專頁）

▲男童重心不穩自摔路中。（圖／截至爆料公社粉絲專頁）

男童爸爸見狀並沒有向前將他扶起，而是在路旁等他自行爬起。待男童走向他時，可以在影片中看到他開口斥責，並出手打了兒子一下，也向駕駛表示不好意思。

▲屁孩騎單車貪玩，自摔路中。（圖／截至爆料公社粉絲專頁）

▲男童爸爸斥責並出手打他。（圖／截至爆料公社粉絲專頁）

影片一出引來網友正反兩極的回應，有網友認為「「這爸爸怎麼當街打小孩？」、「發生事情只在旁邊看，然後再打小孩，這樣的教育會好嗎？」「小孩跌倒還不馬上去扶就算了，起來人平安沒事就好幹嘛打小孩？」不過也有其他網友持反面意見認為「本來就是要打要教，生命有幾次的幸運能讓你一直遇到開慢的人呢？要告誡小孩不要隨便濫用你的幸運！」、「如果不讓小孩知道自己錯了！一定會有下一次...」。

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關鍵字：屁孩,貪玩,重心不穩,爆料公社

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