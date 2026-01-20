大罷免亮票認罪「絕不再犯」　趙少康判拘役55天緩刑2年

▲中廣前董事長趙少康（右）承認726大罷免投票時，亮票給媒體拍攝。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

中國廣播公司前董事長趙少康去年（2025年）「726」大罷免投票時，亮票給媒體拍攝圈票內容，被台北地檢署起訴涉犯《公職人員選舉罷免法》、建請從重量刑，趙出庭認罪、強調「錯誤示範、絕不再犯」，請求輕判與緩刑，台北地院今（20日）判他拘役55天、得易科罰金，緩刑2年，須支付公庫5萬元，可上訴。

趙少康今沒到庭聆判。起訴指稱，去年7月26日上午9點多，趙少康到設在北市大安國中的罷免案投開票所，領取罷免票圈票後，不聽現場選務主任管理員提醒，故意攤開罷免票平舉胸前、正面朝外，讓媒體拍攝他圈票結果。

經主任管理員再次提醒不得亮票，趙少康將罷免票投入票匭前，定格動作讓媒體第2度拍攝他圈票結果。檢方認定他故意亮票，去年11月起訴他涉犯《選罷法》。

趙少康去年12月31日為本案首度到北院出庭，聲稱投票當下「應記者要求拍攝」，心想可鼓勵大眾出門投票，因怕油墨沾染所以沒折好罷免票，沒想到距離很遠，記者長鏡頭仍可清楚拍到票面，他當下也沒聽見選務人員制止，事後問記者也沒人聽見，否則怎會沒有媒體報導他故意違規。

趙少康自認大家都知他反對無差別的大罷免，他沒必要故意亮票表態，但他仍願全部認罪，重申自己行為是「錯誤示範、絕不再犯」，他生平首度被起訴、覺得很難過，但他「態度蠻好的」，請求輕判與緩刑。

辯護律師葉慶元為趙少康主張「過失亮票」，《選罷法》不罰過失亮票行為，本案犯行對罷免結果無實質影響、更未涉及賄選，請求比照其他法院對亮票行為判處拘役10天、緩刑2年須繳交公庫5000元的前例，對趙從輕量刑，趙願接受緩刑附加繳交公益金的條件。