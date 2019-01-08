400億可買7架F-16V　發現金給低收入鄉民轟：寧可買武器

▲圖為巴林F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網下同）



記者林彥臣／綜合報導

蔡英文總統日前在新年談話時表示，因為稅收超過預期，要分享「經濟紅利」400億元給月薪3萬元以下的低收入民眾，在各界都引起爭議，應該有更好的運用方式。也有PTT鄉民認為，與其直接發錢，不如把錢用來買武器，強化國家戰力。

日前國防部與洛克希德•馬丁公司（Lockheed Martin）談判購買66架F-16V BLOCK70戰機，遭洛馬公司開價3900億元，相當於每架59億新台幣，如果將400億運用在購買F-16V戰機，幾乎可以購買7架F-16V。

雖然每架59億新台幣的報價是獅子大開口，若是能夠成功談判到跟過去巴林購買時的每架1.4億美元的價格，400億元的預算甚至可以買到10架F-16V戰機。

根據軍事名嘴吳明杰在三立節目《鄭‧知道了》中提到，如果我們的F-16還是過去的AB型，沒有提升到V型，那共軍的殲-10C確實是比我們強一點，不過F-16及F-16V型的性能都在同步提升，我不認為我們的空優會喪失，未來F-16V型也將換裝最新的AN/APG-83型主動相位陣列雷達（AESA），探測距離相較於現在會遠非常多。

吳明杰指出，探測距離增加就可以在更早的時間發現敵機，更重要的一點是F-16V型有匿蹤的塗料，能提升30%匿蹤能力，這一點是殲-10C沒有的；另外我國F-16的飛行員會比美軍還要辛苦，因為美軍F-16C/D型是空對空作戰，「我們則是空、對地、對海都要兼具，等於是全方位的」，未來F-16V型將會配備AIM-9X響尾蛇飛彈，這個飛彈是最強的，也是老共沒有的。

行政院Kolas Yotaka發言人7日就出面澄清說，報載「月收入3萬元以下者，農曆年前可領到1萬元現金」為不實報導，行政院已多次說明，目前正積極進行跨部會協調階段，政策方向以與經濟弱勢者分享經濟成果為原則，且不會舉債，具體措施將盡速於近日內正式對外說明。

行政院發言人Kolas Yotaka稍早接受《ETtoday新聞雲》受訪時也表示，「編列預算補助3萬元以下低薪族」是官員所講的個人意見，並不是行政院最終政策，在補助的總金額部份，主計總處說還要再精算，15日才能提出，如果順利的話，希望這周可以提出大方向，屆時將會對外宣布。

Kolas Yotaka強調，使用歲計賸餘必須制定特別條例，任何了解立法院運作都知道，特別條例經過一讀、二讀、三讀都需要時間，立法院臨時會這週即將結束，因此不可能通過這個法案。換句話說，農曆年前沒有所謂的「紅包」可以領。