金門小三通首例！　陸婦看兒子帶「6根香腸」挨罰20萬

▲金門首例走私肉製品裁罰20萬。（圖／記者宋德威翻攝）

地方中心／金門報導

近日非洲豬瘟疫情造成人心惶惶、聞豬色變，2019年開始至今，金門卻已驗出3例豬瘟病毒，包括1月3日海漂死豬1例及5日入境旅客私帶中國大陸豬肉製品2例，顯示旅客自中國大陸攜帶豬肉及豬肉製品入境傳播非洲豬瘟的風險極高。7日金門海關再查獲一名中國籍旅客攜帶豬肉製品入境，為金門地區首次遭裁罰20萬元案例。

這起查獲案例為一名年約55歲來自福建漳州市的徐姓女子，為了到台灣找兒子，卻攜帶6根、重0.4公斤香腸入境，在7日下午3時被海關查獲，並立即對她開罰20萬元，此例也為金門地區首例。

基於金門鄰近大小三通航班密集，航程時間短，再加上人流物流往來密切，高雄關針對小三通旅客，將加強邊境查緝並採取因應措施。高雄關表示，未來將會100%實施旅客手提行李及托運行李的X光儀檢過濾，且會持續宣導入境旅客禁止攜帶中國大陸豬肉及豬肉製品，也會強化X光機判讀，增加人力共同執檢，並對於高風險旅客加強查驗。

▲高雄關表示將會加強查緝，避免「漏網之肉」。（圖／記者宋德威翻攝）

高雄關進一步表示，金門水頭港、料羅港等通關口岸，在海關、岸巡及檢疫三個單位的互相配合，以及交叉火網層層嚴密查緝下，將全力將非洲豬瘟阻絕於關口，也嚴令第一線同仁，若發現可疑物品，立即開箱查驗，避免「漏網之肉」，也呼籲民眾共同打擊不法，勇於檢舉走私，免費檢舉電話專線「0800-71117」。

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