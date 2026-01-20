　
社會 社會焦點 保障人權

花蓮某國小有「戀童癖狼師」！偷拍女學生如廁　半個月多達48次

▲桃園市中壢區衛姓代課老師去年2月至3月間，在學校廁所偷拍女老師或學生如廁畫面，經女老師察覺後扭送警局偵辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲花蓮一名狼師尾隨偷拍國小女童如廁，被判處11年2月。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／花蓮報導

花蓮一名32歲林姓狼師在某國小擔任代課老師，竟用手機偷拍女學生如廁，不到1個月內偷拍多達48次，造成26名女童受害，被家長抓包後隔天再度犯案，行徑相當惡劣。花蓮地院依以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像未遂罪，合併判處11年2月。

判決指出，林男曾在2013年性騷擾未成年少女、2020年尾隨成年女性進入居住社區樓梯間、2021年間以手機在公開場所偷拍未成年少女裙底風光，3件皆因和解撤回告訴，未留下刑責，也未被歸為不適任教師。

林男自2024年8月1日應聘上花蓮某國小代理老師，擔任5年級班導，卻自開學日起的8月28日至9月12日間，不到1個月內開始尾隨女學生進入廁所，並將手機伸過廁所隔間擋板下方縫隙，由下而上拍攝她們如廁共48次。

其中1名受害女童如廁時發現突然伸出一支手機，立刻告訴家長，家長在不知情犯嫌身分的情況下向林男反應，林男以避免引發學生恐慌為由，未依規定通報，僅向學生宣導上廁所要結伴同行、會加強巡查廁所等理由搪塞，甚至趁機刪除手機內偷拍影片後，隔天繼續偷拍。

▲桃園市陳姓男子去年邀約10歲女童外出遊玩，乘機擁抱親吻與撫摸猥褻得逞，後來更要求女童自拍身體隱私處供其觀賞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲受害女童警詢時表示「害怕去學校」。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）

但家長覺得有異，直接通報學校，校方調閱監視器畫面後才發現，女學生進入廁所後，尾隨跟進廁所的人就是林男，校方立即報案，同天林男就自請離職。花蓮地檢署2025年1月依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌起訴林男。

開庭審理時林男坦承犯罪，但辯護律師主張林男有窺視症、強迫症、非專一型戀童症之疾患，是其犯行絕大部分原因為疾病所引起的，應依規定減刑。

法官認為，林男並無罹患脫離現實之精神病症，他曾自承對未成年性隱私影像有無法控制的衝動，曾按時服藥又自行停藥，可證林男能自主決定是否犯案。

法官表示，林男身為老師，卻使原本應該安全的校園環境不再安全，受害女童警詢時更稱「我跟媽媽說....我上廁所的時候，他一直跟著我，我一直哭著跟媽媽說」、「後來我上廁所時都會找同學陪我一起去，我也有點害怕去學校」、「他很常會站在教室門口，看經過的女同學」，讓被害女童對應保護自己之人的信任破碎，足影響未來與異性之相處及人格的形成。

一審法官認為，林男尾隨女童進廁所偷拍共48次，其中2次成功拍到影像，其餘46次雖未取得影像證據，但被監視器拍下進出畫面，勘認已著手犯罪，依違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像未遂共46罪、以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像共2罪，合併執行11年2月。另檢方還有起訴7次偷拍行為，但法官認為無證據可證明，判決無罪。全案可上訴。

01/18 全台詐欺最新數據

460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

更多熱門

相關新聞

即／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大急停課

即／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大急停課

高雄一對醫護家長隱匿女兒確診腸病毒，照常讓女童到校考期末考，由於學校有社團活動、雙語跑班學習制度，造成班級交叉感染，至少4班級發生腸病毒群聚。校方今（19）日發佈公告，指出低年級某班級再新增2例確診，該班已達4例，評估後決議明日休業式停課，21日至23日採線上上課。據衛生局最新統計，該校有14名學童就醫診斷為疑似腸病毒。

獨／11歲女童急性心肌炎不治　驗出「B19病毒」

獨／11歲女童急性心肌炎不治　驗出「B19病毒」

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

洪災家屬告徐榛蔚　縣府回應究責關鍵

洪災家屬告徐榛蔚　縣府回應究責關鍵

北市國小生情緒失控教室裡揮舞剪刀　校方：已輔導並啟動支援機制

北市國小生情緒失控教室裡揮舞剪刀　校方：已輔導並啟動支援機制

關鍵字：

花蓮國小偷拍狼師女童

讀者迴響

更多

