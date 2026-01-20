刑事局新任局長邱紹洲上任！將推動AI智慧偵查、提升刑警待遇

▲新任刑事局長邱紹洲上任後接受媒體訪問。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部警政署刑事警察局今（20）日上午在該局偵防大樓6樓禮堂舉行卸任、新任局長交接典禮，由警政署署長張榮興親自主持，並邀請中央及地方各機關代表、警界先進與各界貴賓到場觀禮，場面隆重莊嚴。

卸任局長周幼偉於本月16日屆齡退休，其任內積極推動多項治安革新措施，包括促成「打詐國家隊」運作法制化、成立「情資研析專責小組」，並建置「165打詐儀錶板」強化數據整合與即時分析，對提升國內反詐量能貢獻卓著，深獲各界肯定。

新任局長邱紹洲為中央警察大學57期畢業、刑事警察研究所碩士，從事刑事工作逾26年，資歷完整豐富，歷任刑事局督察、偵九大隊大隊長、桃園市刑大大隊長、桃園分局分局長、保三總隊主任秘書、副總隊長，並曾擔任刑事局副局長、新竹市警察局長、刑事局警監二階副局長、保七總隊總隊長等要職，兼具第一線實務與組織領導經驗。

張榮興特別感謝周幼偉長年對刑事警察工作的付出，也期勉邱紹洲上任後發揮長才，帶領全體同仁持續升級打詐作為、精進偵查技能，強化犯罪趨勢研析與科技偵查能量；同時透過國際及兩岸合作，積極打擊跨境犯罪，並全力策劃年底查賄制暴及選舉治安維護工作，確保選舉過程平順安定。

邱紹洲上任後將以「科技偵查、情資整合、跨域合作」為核心策略，持續擦亮刑事局招牌，守護國人生命財產安全，並會積極爭取提升現行刑警待遇，回應社會對治安的高度期待。

