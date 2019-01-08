朱松偉貪污案　檢查出他收錢也收禮：紅酒、iPhone、五星住宿

▲朱松偉涉貪案後續，2相關人審理後交保。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府前經濟發展局長朱松偉涉貪污收賄案，桃園地院於8日上午召開羈押庭審理並裁定朱松偉羈押禁見後，下午針對全徽道安科技暨台灣智慧駕駛董事長孫瑀、白手套黃仲勝2人進行開庭；地院審理後，3人均坦承犯行，除朱松偉羈押禁見，孫瑀、黃仲勝各以50萬、20萬交保，全案並擴大深入追查。

檢方指出，該署重大刑案專組檢察官呂象吾接獲朱於任職經發局長期間，涉嫌收賄情資，立即指揮調查局北部地區機動工作站展開長期監控，並於7日上午搜索朱松偉、孫瑀、黃仲勝等人住所及辦公處所，並扣得相關帳冊及電磁紀錄。檢方經漏夜偵訊後，認朱、孫、黃等3人涉犯貪污治罪條例之對於職務上行為收受賄賂、行賄公務員等罪嫌重大，且有串、滅證之虞，向桃園地院聲請羈押禁見。

▲朱松偉涉貪案後續，2相關人審理後交保。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園地院8日上午10點召開羈押庭審理，訊後以有串供之虞裁定朱松偉羈押禁見，下午針對全徽道安科技暨台灣智慧駕駛董事長孫瑀、白手套黃仲勝2人進行開庭。經上下午開庭審理後，3人均坦承犯行。

檢方說，朱松偉(男、53歲)自民國2016年6月9日起擔任桃園市政府經濟發展局局長。孫瑀（男，60歲）係全徽道安公司總經理、台灣智慧駕駛公司董事長，亦係財團法人中華智慧運輸協會（ITS）副理事長；黃仲勝(男，62歲)係全徽道安公司前工務部處長（現任工程事業群顧問）。

因朱擔任經發局長期間，該局承辦多起公共工程案件，朱竟利用時任經發局長的權勢，向孫瑀要求給付包括高價紅酒、五星級飯店住宿費用、現金10萬元、iphone7 plus手機、Ipad平板電腦等。孫瑀即在員工黃仲勝之協助下，交付上開賄賂及不正利益。