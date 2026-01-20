邱紹洲掌刑事局　上任三箭聚焦「選舉治安、打詐與AI科技偵查」

▲20日上午邱紹洲接任刑事局局長。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



新任刑事警察局長邱紹洲為中央警察大學57期畢業、刑事警察研究所碩士，從事刑事工作逾26年，歷任刑事警察局督察、偵查第九大隊大隊長、桃園市警局刑事警察大隊大隊長、桃園分局分局長、保安警察第三總隊主任秘書、副總隊長，並曾擔任刑事警察局警監三階副局長、新竹市警察局局長、刑事警察局警監二階副局長及保安警察第七總隊總隊長，刑事經驗豐富，深獲各級長官肯定。

首要任務：維持選舉年治安穩定

邱紹洲上任受訪時表示：「我也知道這是很重大的職務。」他指出，今年是選舉年，「第一，維持國內治安穩定，查察賄選，讓選舉平和進行，將是當前最重要工作。」

▲新任刑事局長邱紹洲上任後接受媒體訪問。（圖／記者張君豪翻攝）



持續打詐掃黑 因應犯罪手法演變

他進一步說明，「第二，有關重要治安政策包含打詐、掃黑、肅槍、緝毒，隨著科技進步和犯罪手法改變」，刑事警察必須與時俱進，強化偵查能量，才能有效遏止新型態犯罪。



爭取刑事同仁福利

談及基層權益，邱紹洲表示，「第三，對於刑事人員的待遇和福利，剛剛署長也提示到，部長和署長都非常支持，我們會持續來推動，給予刑事同仁應該有的福利和待遇」，盼提升士氣與辦案量能。



導入AI強化偵查

在科技應用方面，他強調：「AI不只是科技集團在使用，我們在調查過程中也能應用這樣的方式，整合相關情資、歸納犯罪因應策略，希望把AI有效應用在犯罪偵查上。」

