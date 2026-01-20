長榮航空駐四川前代表淪共諜　「10萬元企圖收買官員」遭判6月

▲長榮航空駐四川前代表喬思喬，意圖收買官員不成遭判刑6月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

長榮航空公司10多年前派駐四川的首席代表喬思齊，遭到大陸情報單位吸收，日前以10萬元的代價，想要收買行政院的官員，並在台發展共諜組織，但遭識破並檢舉。台灣高等檢察署偵辦後，去年10月間提起公訴，案經高等法院審理後，20日認定喬男有罪，判刑6月、褫奪公權1年，並沒收不法所得3萬多元人民幣。可上訴。

喬男為長榮航空於2012到2014年間，派駐四川地區的首席代表。也因此喬男與我國官員、大陸官員均有接觸，而被大陸情報單位相中，積極吸收。由於喬男知道自己的學弟在行政院大陸委員會工作，他就透過這層關係，積極向學弟刺探、蒐集公務上應秘密之委外研究案資料。

為了取得機密資料，喬男試圖替大陸情報單位轉交現金賄賂10萬元作為酬謝，給予學弟；另外也以免費出國遊玩、招待吃飯等等方式，繼續刺探軍事、公務等資料，但都遭到學弟拒絕而未得逞。學弟起疑，提出檢舉，台灣高等檢署獲報後，去年8月間發動偵查行動，搜索喬男住處，扣下電腦、手機等物品。

全案於去年10月偵查終結，檢方認定喬男違反《國家安全法》「為大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集關於公務上應秘密之文書及發展組織」未遂罪，以及違反《貪污治罪條例》「對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪」，提起公訴。案件由高等法院一審審理。

高院審理後今日宣判，認定喬男犯下《貪污治罪條例》「行賄罪」，判處有期徒刑6月、褫奪公權1年，並宣告沒收追繳不法所得3萬餘元人民幣。喬男聽聞判決後快步離開法院，記者詢問他的意見時，他僅說「尊重判決」，隨即離去。