屏檢查察賄選績效卓著　檢察總長南下致贈水果慰勉

▲檢察總長（前排左三）南下屏東地檢署慰勉檢察官查緝賄選辛勞。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署辦理2018年屏東縣五合一地方公職人員選舉，績效卓著，到昨4日止，共接獲各項選舉情資分案件數有674件，其中已分選偵案277件、選他案377件，選察案20件，並對30名包括縣議員在內的鄉鎮長、村里長及鄉鎮民代表提出當選無效，最高檢察署檢察總長江惠民特別南下致贈水果慰勉。

屏東地檢署說，2018年選舉查察賄選作業，已向屏東地法院聲請羈押50人獲准，其中聲押獲准之候選人是15人，樁腳是35人，法院交保共19人，該署諭令交保共44人，合計交保63人，查扣現金共計新台幣90萬2685元，並在去年12月28日對5名縣議員、3名鄉鎮長、16名鄉鎮市民代表及6名村里長，共計30名當選人，提起當選無效之訴。

▲檢察總長江惠民（右）致贈水果慰勉屏東地檢署署查緝賄選辛勞▼與檢察官座談。

檢察總長江惠民於月4日上午到屏東地檢署慰勉該署人員查賄辛勞，並致贈水果以鼓舞全體同仁士氣。

檢察長林錦村率同該署主任檢察官陳怡利、劉慕珊、呂建興、莊玲如、檢察官李仲仁、鍾佩宇、高永翰、楊士逸、李忠勳、書記官長林佩宜等共同與會。

會中江檢察總長除肯定該署人員於2018年屏東縣地方公職人員選舉中積極投入查賄，績效卓著外，更重申檢察機關辦理賄選案件時，應注意行政中立、程序正義及團隊辦案等原則，以提升檢察官辦案品質及效能。