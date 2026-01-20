二寶爸捷運廁所7度激戰少女！給萬元還送筆電　限動炫耀成鐵證

▲男子與未成年少女相約北捷無障礙廁所性交易，遭判1年徒刑。（示意圖，與本案無關／翻攝自北捷）

記者葉品辰／新北報導

新北市一名已婚育有2子的碩士男，明知A女年僅17歲，仍在短短一年內多次以金錢與3C產品為代價，與對方進行性交易，地點甚至選在捷運站、火車站內的無障礙廁所。法院審理後，認定男子涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，合計7罪，合併執行判他有期徒刑1年，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，這名住在新北市的男子已婚且育有2子，2022年10月間結識A女，明知對方年僅17歲，仍起意進行有對價的性行為。自同年11月起，雙方多次相約在人來人往的新莊迴龍捷運站、桃園火車站及埔心火車站，並進入較為隱密的無障礙廁所內發生性行為。

檢方調查，男子首次交易即支付數千元現金，之後金額逐漸提高，最高曾給付1萬7000元。除現金外，他還陸續贈送手機，甚至在2023年2月間，花費5萬多元購買筆記型電腦、藍牙耳機及電腦包送給A女，作為性交易的對價。檢警進一步追查發現，A女每次赴約時，經常在社群平台IG限時動態上傳相關照片，意外成為本案的重要佐證。全案經警方報請新北地檢署偵辦後起訴。男子在偵查及法院審理期間，對犯行大致坦承，但仍曾辯稱自己是「被對方牽著走」。

不過法官認為，他身為心智成熟的成年人，理應清楚未成年人在身心與性觀念上尚未成熟，卻仍為滿足私慾而多次進行性交易，嚴重侵害兒少身心發展，行為難辭其咎。

法院審酌，男子無重大前科，犯後坦承犯行，但因被害少女未到庭，雙方無法進行和解；另考量其自研究所畢業、目前無業，需扶養2名子女，經濟狀況勉強維持，並提出相關醫療及身心障礙證明等情狀，最終依7個「與16歲以上未滿18歲之人為有對價性交行為罪」，合併判處他有期徒刑1年，得易科罰金。

法院認為，本案涉及兒少性剝削，對公共利益及被害人身心影響重大，且被告至今仍未完全展現反省態度，因此不宜給予緩刑，以示警惕。