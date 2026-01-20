　
社會焦點

Cheap不Cheap！雷虎正式提告求償1億元　追查乾爹是誰

雷虎科技今（19）日正式對網紅Cheap提起刑事告訴（含違反證交法等罪嫌）並求償新台幣1億元。（翻攝自Cheap臉書）

▲雷虎科技19日正式對網紅Cheap提起刑事告訴（含違反證交法等罪嫌）並求償新台幣1億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

說到做到！雷虎科技19日正式對網紅Cheap提起刑事告訴（含違反證交法等罪嫌）並求償新台幣1億元。雷虎董事長陳冠如對本刊指出，此舉希望能讓更多人重視資訊查證，同時讓台灣的網路環境更健康，那將是最大的正向影響，同時，雷虎也希望能查出該則影片的乾爹（贊助商）到底是何方神聖。

上週二，雷虎以重訊方式對外宣告自家立場，並指出將會對網紅Cheap提告，引起科技業與網紅圈的一陣熱議，Cheap所製作的影片「樂天桃猿怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱」，至今累積34.78萬次觀看次數。

而影片上架之初（1月9日），在影片說明欄位中，有一句「本集有乾爹贊助」，不過隨著創作者將說明欄位貼上Cheap委託重和國際法律事務所的律師聲明函後，「本集有乾爹贊助」這句字也已經消失，也引發業內人士的關注。

雷虎表示，為維護廣大股東權益及公司聲譽，已於19日委託天衡國際法律事務所李秉錡律師發出正式聲明，針對YouTuber鄭才暐（CHEAP）散布不實訊息、混淆公司與他公司之情事，已提起刑事告訴（含違反證交法等罪嫌）並求償新臺幣1億元。

針對此次提告，陳冠如強調，委託專業律師提起刑事告訴（含違反證交法等罪嫌）並求償1億元，此舉並非報復，而是為了嚇阻假新聞氾濫，讓所有自媒體了解『影響力越大，責任越大』，同時籲請大眾重視資訊查證，讓台灣的網路環境更健康，那將是最大的正向影響。」

此外，透過此事，雷虎自然也是希望能釐清影片背後的贊助廠商究竟是誰？是否有其他意圖？有助於釐清來龍去脈，更期盼此事能儘快落幕，讓雷虎能專注於產品研發與市場布局。


李多慧化身8＋9 ！？　男友視角約會超心動

