社會 社會焦點 保障人權

趙少康大罷免「2次亮票」遭求處重刑　一審今早宣判

▲▼中廣前董事長趙少康於726大罷免投票時，亮票給媒體拍攝，涉犯《公職人員選舉罷免法》，31日首度到台北地院出庭，認罪求輕判與緩刑，當庭辯論終結。（圖／記者黃哲民攝） 

▲中廣前董事長趙少康亮票給媒體拍攝，涉犯《選罷法》，在庭上認罪求輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、柯沛辰／台北報導

中廣前董事長趙少康去年在726大罷免中2度違法亮票，涉違反《公職人員選罷法》，遭北檢起訴並求處重刑。去年12月首度開庭前，趙少康就表示，投票完當天就已表達「亮票」是不對的錯誤示範，會在法庭上認錯，該怎麼罰就怎麼罰，但也認為他反對大惡罷，應該沒人不知道吧？一審將於今天上午宣判。

趙少康：一向反對無差別大罷免　沒必要靠亮票表態

去年12月31日開庭前受訪，趙少康重申自己亮票是不對的行為、是錯誤示範，但他認為民進黨不分青紅皂白發動大罷免，勞民傷財的結果是大罷免大失敗，民進黨花費那麼多公帑，有受到任何處罰嗎？檢察官為這樣小的事情起訴他，其實也是浪費司法資源。

▲▼ 趙少康亮票 。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康亮票給媒體拍攝。（圖／記者李毓康攝）

庭訊時，趙少康依舊認罪，聲稱投票當下「應記者要求」，將準備投入票匭的罷免票拿起來給媒體拍攝，他當時覺得結束投票時間還早，媒體報導可鼓勵民眾出門投票，無論贊成或反對，都是好事，所以配合重來一遍投票動作、「要拍就拍」。

他表示，罷免票比A4還小、不好對折，圈選墨漬可能暈染，且他僅「亮一下」、時間很短，不料媒體用長鏡頭清楚拍到圈選結果，刊登照片時已打馬賽克遮掩圈選結果，他強調自己一向反對無差別的大罷免，沒必要靠亮票表態，投完票自知不妥，立刻受訪認錯，並表示錯誤示範、絕不再犯。

檢不認亮票是過失　批犯後態度不佳求處重刑

辯護律師葉慶元主張，趙少康是「過失亮票」，《選罷法》不罰過失亮票行為，趙仍願認罪，本案犯行對罷免結果無實質影響、更未涉及賄選，請求比照其他法院對亮票行為判處拘役10天、緩刑2年須繳交公庫5000元的前例，對趙從輕量刑，趙願接受緩刑附加繳交公益金的條件。

不過，檢方不認同辯護律師所提的「過失」抗辯，主張趙少康身為公眾人物，亮票行為對大眾造成很大影響，還無視選務人員提醒，事後又飾詞推託、輕描淡寫，犯後態度不佳，請求法院求處重刑。最後，法官徵得檢辯雙方同意，改採簡式審判程序，並諭知辯論終結，訂於1月20日上午9點29分宣判。

對此，當時趙少康開完庭受訪自嘲，大罷免大失敗已過4個多月，「我今天還在出庭」，也強調當時根本沒聽到任何選務人員大聲制止，若有，不可能媒體報導都沒提到這件事，儘管他承認「亮票就是不對」，但民進黨開啟無差別式的大罷免，「不應該受到處罰嗎？不應該受到報應嗎？」

01/17 全台詐欺最新數據

421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

力積電突發重訊　美光授權DRAM製程「仍待確定」
快訊／暖暖火車站死亡車禍　男子卡區間車底身亡
快訊／義大利傳奇設計師Valentino辭世　享耆壽93歲

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

