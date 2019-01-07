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400億補助低薪族！他痛斥「史上最大賄選」　行政院說話了

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記者趙蔡州／綜合報導

蔡英文總統日前在新年談話時表示，因為稅收超過預期，要分享「經濟紅利」400億元給民眾，針對月薪3萬元以下低薪族及中低收入戶發放補助。消息曝光後立刻引起社會及學界輿論，陳超明國會辦公室主任梁文一就砲轟，「史上最大『賄選』來了。」對此，行政院7日晚間也出面澄清。

針對政院傳出要花400億補助3萬以下低薪族的政策，梁文一7日就在臉書砲轟這是「史上最大賄選！」接著質疑說「按照預算處理程序，辦理追加預算經立法院三讀通過，發放時間大約落在7至8月。立法院不敢擋，這錢發定了。」

「地檢署在賄選手法裡就列出說，『政策買票，候選人於政見中表示當選後提供建設經費或某種補助款項等』。這次是選前直接發放現金，法務部該說清楚了！」他最後還說：「繳的稅金被拿去賄選，我X。」

▲▼政府撒400億補助低薪族　他怒轟「史上最大賄選」。（圖／翻攝自臉書）

▲政府傳出將花400億補助低薪族，陳超明國會辦公室主任梁文一就怒轟「史上最大賄選」。（圖／翻攝自臉書）

中經院諮詢委員孫克難也說，濟貧應是長期政策，不該隨性放錢，加上國家財政赤字高、經濟景氣不佳，直批「政策師出無名，根本說是經濟買票比較像」，另台經院景氣預測中心主任孫明德也認為，政府應從財政平衡、發放對象、發放方式3大方向思考，否則去年稅收好就多花，今年稅收不好，屆時可能又要舉債。

對此，行政院Kolas Yotaka發言人7日就出面澄清說，報載「月收入3萬元以下者，農曆年前可領到1萬元現金」為不實報導，行政院已多次說明，目前正積極進行跨部會協調階段，政策方向以與經濟弱勢者分享經濟成果為原則，且不會舉債，具體措施將盡速於近日內正式對外說明。

▲▼行政院發言人Kolas Yotaka主持院會後記者會。（圖／記者賴于榛攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者賴于榛攝）

行政院發言人Kolas Yotaka稍早接受《ETtoday新聞雲》受訪時也表示，「編列預算補助3萬元以下低薪族」是官員所講的個人意見，並不是行政院最終政策，在補助的總金額部份，主計總處說還要再精算，15日才能提出，如果順利的話，希望這周可以提出大方向，屆時將會對外宣布。

Kolas Yotaka強調，使用歲計賸餘必須制定特別條例，任何了解立法院運作都知道，特別條例經過一讀、二讀、三讀都需要時間，立法院臨時會這週即將結束，因此不可能通過這個法案。換句話說，農曆年前沒有所謂的「紅包」可以領。

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關鍵字：行政院,3萬,低薪族,賄選

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