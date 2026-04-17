嘉藥西餐隊遠征馬來西亞奪4銀2銅　國際廚藝賽再傳捷報

▲嘉南藥理大學西餐隊遠征馬來西亞，勇奪4銀2銅佳績。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學西餐廚藝隊再度在國際賽事發光發熱！由西餐教師曾楷勛領軍，帶領孫明琮、陳昱安及明韋辰3名學生，遠赴馬來西亞參加「2026砂拉越聯盟環球廚藝挑戰賽」，與來自多國廚藝好手同場競技，最終勇奪4面銀牌、2面銅牌，成績亮眼。

此次賽事為砂拉越首度舉辦、並獲世界廚師聯合會（Worldchefs）官方認證的國際比賽，參賽隊伍橫跨越南、泰國、英國、新加坡、馬來西亞及台灣等地。嘉藥團隊需歷經轉機與長途接駁，耗時約10小時才抵達比賽會場，在舟車勞頓與陌生環境雙重壓力下，仍穩定發揮實力。

其中，表現最為突出的孫明琮，一舉拿下西式牛肉與海鮮主菜雙銀牌，海鮮項目更為該組別銀牌最高分，距金牌僅一步之遙。他以海鮮「三吃」創意呈現台南在地食材「火燒蝦」，包括鱈魚佐蒔蘿蛤蜊白酒醬、舒肥酥炸海鱸魚搭配火燒蝦茴香醬，以及層次豐富的海鮮鹹派，展現細膩技法與創意。

同樣奪下1銀1銅的陳昱安，將先前於台北米其林一星餐廳實習經驗融入作品，運用台灣春捲皮包裹圓鱈，搭配荷蘭醬與天鵝絨醬（Velouté），以多層次口感與精緻風味獲得評審青睞。

另一位選手明韋辰也以牛肉主菜拿下1銀1銅，透過煎、燉、烙烤等多元技法，將極黑和牛菲力、牛臉頰肉及牛肉捲融合呈現，展現豐富肉質層次與風味深度。

餐旅管理系主任戴揚飛表示，系上長期鼓勵學生參與國際認證賽事，透過比賽累積實戰經驗，不僅能拓展國際視野，更能為未來投入高端餐飲產業奠定基礎，讓履歷更加亮眼。