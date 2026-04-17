陸國防部稱「台灣哪有國防預算」　正告民進黨「以武拒統」自掘墳墓

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對美國國會議員近期密集訪問台灣，同時敦促通過「國防特別預算」，大陸國防部新聞發言人張曉剛大校今（17）日做出嚴厲回應。他痛批賴清德政府拿台灣民眾血汗錢對美「輸誠貼靠」，實質是賣台、毀台之舉，並正告民進黨當局，「以武拒統」無異於自掘墳墓。

國防部今17日下午舉行例行記者會。有記者提問，「近來，美國會參眾議員接連竄訪中國台灣地區，要求台當局儘快通過『國防特別預算』，賴清德對此表示感謝並鼓吹美台軍事合作。對此有何評論？」

發言人張曉剛表示，「台灣是中國的一部分，哪有什麼『國防預算』？」他指出，賴清德為了謀「獨」私利，拿台灣老百姓的血汗錢對美輸誠貼靠，純屬是賣台禍台毀台之舉，加速讓台灣兵凶戰危。

張曉剛進一步揭露，美方一些人對台灣敲骨吸髓，哪管台灣安全不安全，他們真正在乎的是能否掙更多的錢，甚至不惜發戰爭財。

「正告民進黨當局，『倚美謀獨』換不來安全，『以武拒統』是在自掘墳墓。」張曉剛強調，中方敦促美方立即停止與中國台灣地區任何形式的軍事聯繫，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，停止破壞台海和平穩定。

另外，被問及，「日本國會參議院通過2026財年預算案，防衛預算突破9萬億日元，創下歷史新高。日本政府本月擬正式修改「防衛裝備轉移三原則」，原則允許出口殺傷性武器等。

張曉剛指出，種種跡象表明，日本右翼勢力正加快推動安保政策朝著進攻性擴張性方向轉變，其所作所為嚴重違背《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等具有國際法效力文件的規定，嚴重違背日本憲法和國內既有規範，對戰後國際秩序和地區和平穩定造成嚴重威脅。

張曉剛表示，歷史殷鑒不遠。日本軍國主義曾給地區和世界帶來深重災難，但戰後並未得到真正清算，現在日方又徹底撕下偽裝，加速「再軍事化」，這不能不令世人強烈擔憂和譴責。我們敦促日方停止倒行逆施，同軍國主義徹底切割，否則只會失信於亞洲鄰國和國際社會。