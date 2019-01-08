白宮國安會發言人推特挺台灣　外交部：誠摯感謝

▲公眾外交協調會副執行長歐江安。（資料照／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

美國白宮國安會發言人馬奇斯近日在推特上挺台，強調美國拒絕以威脅或使用武力威嚇台灣人。外交部8日表示誠摯歡迎與感謝；至於馬奇斯是在個人推特上發言，外交部強調，「推特」屬於對外發言的管道之一，外交部同樣歡迎與重視。

馬奇斯在推特上表示，「美國拒絕使用或以武力威脅來壓迫台灣人民，任何解決兩岸分歧的方法都必須是要和平的，而且根據雙方人民的意願」。他接著轉貼一篇「華爾街日報」報導蔡英文總統日前回應中國大陸的文章，更在貼文上提到，「北京應該要停止壓榨，並恢復與台灣民主選舉政權的對話」。

外交部副發言人歐江安指出，對於馬奇斯支持台灣民主自由、同時堅決拒絕中國威脅台灣的舉措，外交部表示誠摯歡迎以及由衷感謝。

不過，馬奇斯是以個人推特，而非白宮官方推特回應，歐江安認為，美國白宮是行政部門，近期也有很多國會議員，展現對台灣不分黨派的強勁支持，外交部再次表達感謝，而「推特」應視為整體意見表達的一部分，就像外交部也會透過推特表達立場一樣，推特發揮了非常重大的功能，發揮的是即時且完整、也是直接的一個意見的表達，所以這些透過不同管道發出的聲音，外交部都歡迎與重視。