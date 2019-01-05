影／批中國隱瞞非洲豬瘟疫情　蔡英文酸：連通報都要通關密語？

記者翁嫆琄／台北報導

金門漂來含有非洲豬瘟的病死豬，引發台灣豬隻危機，總統蔡英文5日與外媒茶敘時表示，中國政府應該回到人民共同利益的問題上，例如非洲豬瘟。中國身為大國，就應該對國際社會負責任，不應該隱瞞疫情。她還說，「總不能連通報疫情，都需要通關密語吧！」

▲蔡英文赴金門視察豬瘟防疫。（資料照／記者翁嫆琄攝）

談到非洲豬瘟疫情延燒，蔡英文說，如果北京在豬瘟防治跟台灣、區域國家合作，將會是累積善意很好的開始，「總不能連通報疫情，都需要通關密語吧！」同時，她也呼籲世界動物組織（OIE）儘速介入，召集區域各國來投入這次的豬瘟防疫，台灣也願意參與及提供協助，且有很好的動物疾病防疫能力，非常樂意這個方面，對區域有所貢獻。

蔡英文昨赴金門視察非洲豬瘟防疫情況，她也當場做出3點呼籲，第一，「千萬不要有僥倖的心理，覺得疫情不一定會發生」，一旦發生，對台灣的產業的衝擊非常大，「是以數千億來計」；第二，呼籲大家心理要有長期抗戰的準備，因為非洲豬瘟疫情有長期化的趨勢，大家心理要有準備。

第三，她也再次呼籲中國，「疫情的失控已是事實」，希望中國方面能對疫情做更有效的掌控，而且能把疫情透明化，讓處理防疫第一線的人有更充足的資訊，做更有效的防疫工作。