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大老逼宮、中國嗆聲　小英感謝粉絲打氣「真的很溫暖」

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▲▼蔡英文「台灣共識」各國語言版。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文「台灣共識」各國語言版。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者翁嫆琄／台北報導

總統府前資政彭明敏等人發表公開信，呼籲總統蔡英文不要選2020總統連任，中國國家主席習近平又對台嗆聲。蔡英文4日晚間在臉書發文表示，幾天很多人寫信來總統府給她，她的臉書、IG上，也有滿滿的打氣訊息和留言，真的很溫暖。

蔡英文說，今天有媒體問她最近網路上的支持聲量很大，有什麼感想。「其實我就是把總統的工作做好，做總統該做的事而已。有些人關心我有沒有受影響，實際上，這幾天工作太忙了，連受影響的時間都沒有。」

但她也說，還是要在臉書上，向大家說一聲謝謝。這幾天很多人寫信來總統府給她，她的臉書、IG上，也有滿滿的打氣訊息和留言，真的很溫暖。

蔡英文表示，另外讓她非常感動的是，有許多台灣駐外代表處的小編，以及許許多多熱心的網友，把政府反對「一國兩制」的立場，自發性的翻譯成不同的語言，轉發給各國網友。超過四萬次的分享，來自每一位台灣人的志氣，「大家感受到這些嚴肅議題的重要性，站出來發聲，展現團結的意志，我真的覺得很好。」

她也特別把創作的圖片收集起來變成一個網路相簿，蔡英文強調，有被收到的小編可以來留言告訴她，還有不足的世界語言，也請大家留言補充。「世界有多大，台灣的志氣就有多大！」

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關鍵字：蔡英文,民進黨,中國,習近平,九二共識

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