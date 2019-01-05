蔡英文：習近平定調九二共識為一國兩制　各政黨別再提

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者翁嫆琄／台北報導

總統蔡英文5日上午與外媒茶敘，她強調，由於九二共識這樣的名詞已經被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊的空間，台灣面對國際社會，應該要送出一致、清楚的訊息。她期待台灣所有政黨，都應該清楚說出「我們拒絕一國兩制」，說出人民的心聲，不要打折扣，不要再講「九二共識」。

蔡英文表示，在兩岸議題上，中國國家主席習近平1月2日的談話，觸及台灣兩個基本的核心利益：首先就是習近平在談話中提到「九二共識」就是「一個中國」、「一國兩制」的說法，並且宣示要強加「一國兩制台灣方案」在台灣身上。第二部分，就是主張繞過台灣的民主機制，繞過民選政府，進行所謂的各黨派政治協商。

她認為，這是對台灣民主機制與政府體制的不尊重，也是對台灣內部的分化。這兩件事情牴觸台灣最核心的利益所在。台灣人絕對不會接受。身為總統，她必需要站出來做明確的說明。

蔡英文指出，這些過程以及過去這段期間中國的種種作為，大家應該都有清楚的認知，就是中國才是兩岸穩定、區域穩定最大的變數。台灣在過去兩年多，秉持不挑釁，不製造麻煩的態度來處理兩岸關係，然而中國卻反其道而行，例如在國際上操作改台灣名稱，或軍機、軍艦繞台等等武力威脅，甚至透過假訊息介入台灣民主選舉等等，也因此讓國際社會深感警惕。

她也說，由於九二共識這樣的名詞已經被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊的空間，台灣面對國際社會，應該要送出一致、清楚的訊息。她期待台灣所有政黨，都應該清楚說出「我們拒絕一國兩制」，說出人民的心聲，不要打折扣，不要再講「九二共識」。

蔡英文強調，台灣不反對兩岸互動，更願意坐下來談，但台灣如同國際社會許多國家一樣，是民主國家，必須有人民的授權跟監督，必須是政府跟政府，各自代表自己的人民來談。

至於台灣人為什麼會對一國兩制感到戒慎恐懼，不能接受？蔡英文指出，其實道理很簡單，中國民主體制的欠缺與不足，還有人權紀錄的不佳，還有第三點，他們從未放棄武力犯台，這三點都是造成台灣人民對中國有高度疑慮的理由。

蔡英文呼籲，中國應該學著用「民主的視角」來看待台灣。這也是為什麼在日前談話，她期待中國邁開民主的腳步，因為唯有如此中國才會知道台灣人的真正想法，而同時台灣也期待中國踏出人權的腳步。