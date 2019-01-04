印尼學生遭爆來台變外勞　外交部：跟教育部、印尼確認中

▲新北林口的醒吾科技大學被爆料，30位印尼籍學生被校方「偷跑」安排到公司實習。（圖／立委提供）

記者翁嫆琄／台北報導

台灣推動「新南向政策」，成立產學合作國際專班，但有立委爆料，醒吾科技大學安排印尼學生，每週有四天必須到隱形眼鏡工廠當包裝工，每天工作長達十小時，學生變成「外勞」。外交部4日表示，此事對台印尼教育交流形象造成影響，印尼政府並透過媒體表示將暫停招募及派送產學合作專班學生赴台一事，外交部及駐印尼代表處自印尼媒體報導後，即密切關注本案，並與主政的教育部切取聯繫，並將洽繫印尼相關部會續做暸解確認。。

外交部說，根據教育部3日發布的新聞稿，本案目前查無違法剝削與違法實習之情事，駐印尼代表處並於4日上午在雅加達召開新聞記者說明會，包含CNN及印尼當地最大電子媒體Detik.com等數十家新聞媒體出席採訪，就前此報導得真偽、學生是否超時工作、來台目的與方式等節進行提問。駐印尼大使陳忠均妥做回應與澄清，並強調產學合作專班立意良善，旨在協助經濟弱勢學生來台就學及實習，推動兩年以來的實習待遇及工時等均依照既定法規辦理，主管部會亦不時進行查核。

外交部強調，該部及駐印尼代表處將續協同教育部密切注意相關發展，並續與印尼當局溝通、澄清。未來倘在台求學的印尼籍學生遭遇不合理待遇，均可以向校方反映，或以書面具名方式提供駐印尼代表處轉主管機關處理。

國民黨立委柯志恩指出，台灣醒吾科技大學利用教育部「新南向國際產學合作專班政策」，向印尼當地招生，該校有200名印尼學生一天必須站10個小時包裝隱型眼鏡，一周工作逾40個小時。