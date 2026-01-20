彰化左轉車與公車猛撞！旋轉180度車門瞬間削掉　驚險畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市區昨（19）日下午發生一起驚險交通事故！一輛員林客運要前往台中時，行經中山路三段與金馬東路口時，與一輛正要左轉彎的轎車發生碰撞，現場一度傳出不小聲響，讓路過的用路人嚇了一跳。所幸整起事故並未造成人員受傷，僅有車輛受損，相關肇事原因尚待釐清。

▲左轉轎車與公車相撞。（圖／警方提供）

從撞擊瞬間畫面，可以看出事故發生當時，員林客運張姓司機駕駛正沿著中山路三段直行、往台中方向行駛；同一時間，自小客車柯姓駕駛行駛在中山路三段並準備左轉進入金馬東路、往東行駛。雙方在路口交會時疑似未能即時反應，因而發生碰撞，導致車輛受損。

▲彰化市金馬路發生公車與左轉轎車相撞。（圖／警方提供）

轎車側身遭撞擊旋轉180度，右後車門及右後側車體嚴重凹陷、破裂，外鈑金幾乎整片剝落，僅剩車門內部的金屬結構與機械零件，車門已無法正常關閉明顯變形，顯示撞擊力道相當大。客運右側車頭下方外殼大面積破裂、脫落，保險桿與外觀鈑件幾乎消失，前擋風玻璃左側出現明顯蜘蛛網狀裂痕，所幸當時並未搭載乘客。

警方接獲通報後，立即派員到場處理事故並進行交通疏導。從現場狀況來看，員林客運右前車頭有明顯撞擊痕跡，而自小客車右側車身也出現損壞情形。由於事故地點位於市區重要幹道，正值下班前的交通尖峰時段，短時間內造成車流放慢，但在警方與相關單位迅速排除後，道路已恢復正常通行。

▲公車外殼掉落擋風玻璃也出現明顯蜘蛛網。（圖／警方提供）

警方也對雙方駕駛進行酒精濃度檢測，結果顯示，客運駕駛與轎車駕駛酒測值皆為 0，兩人也都未受傷。至於詳細的肇事原因及責任歸屬則待釐清。