游盈隆嗆卓榮泰應退選黨主席　轟陳其邁「落選還裝可愛」

▲游盈隆要卓榮泰退選黨主席。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者翁嫆琄／綜合報導

民進黨黨主席補選候選人游盈隆5日回到故鄉花蓮與媒體茶敘，他砲火四射，不但大嗆民進黨道德敗壞，輸掉高雄大縣，還可天天出來裝可愛，還提及對手卓榮泰被爆出在屏東感恩餐會拉票涉賄一事，猛批卓榮泰認為這是一件稀鬆平常的事，讓他非常震驚，「原來賄選已成為黨內選舉的潛規則了嗎？」，他要求卓榮泰立刻退選。

民進黨主席補選投票將在明天登場，游盈隆今回花蓮與媒體茶敘，提到在屏東宴客拉票涉賄的卓榮泰，他直言，選舉請客吃飯，候選人到場拉票，卓榮泰卻說是稀鬆平常，「原來我們黨內高層，國會議員，行政層級這麼高的官員不覺得這是件不允許的事，感覺是稀鬆平常，這才是大問題」。

他質疑，黨主席選舉的候選人。可以在參加這樣的餐會後，卻一點感覺都沒有，覺得是正常的事，「原來賄選已成為黨內選舉的潛規則了嗎？」

游盈隆說，民進黨主席如果是這樣，是不是表示道德墮落敗壞到無以復加的程度，聽到這樣的回應他很痛心，未來如果黨主席這樣，「這個黨會有希望？會把黨帶到什麼地方去?」因此，他要求卓榮泰退選，並向社會道歉。他強調，過去民進黨非常嚴謹，一點利益糾葛就會開除黨籍，讓人很感動，若他當選黨主席，要再度感動社會人心。

另外，參選高雄市長失利的前立委陳其邁昨天與卓榮泰直播吃火鍋，游盈隆也開砲批評，輸掉高雄大縣後，多少黨員為此難過、痛心，竟還可以嘻嘻哈哈出來裝可愛、吃火鍋，忙著當陽光男孩。

而對於外界質疑，獨派大老竟選在中國威嚇台灣隔一天刊登逼宮總統蔡英文的廣告，游盈隆則護航表示，四大老都是功在台灣、愛台灣的人，因為憂心民進黨和台灣的未來、總統大選，才會登報發公開信，時間點恰好落在蔡總統回應習近平40週年告台灣同胞書，但這兩件事根本沒關係，結果被有心人串連成奪權陰謀，還有人智商低到覺得會得到民眾支持，他覺得太可笑了。