趙怡翔外派美國任政治組長　外交部：適才適所沒有酬庸

▲口譯哥趙怡翔。（資料照／記者陶本和攝）

記者翁嫆琄／台北報導

外交部長吳釗燮外傳安排其機要、「口譯哥」趙怡翔駐美，吳釗燮上月在立法院證實，確實將派趙怡翔赴美國擔任秘書，強調他在台灣外交圈的表現是有目共睹，而目前確認趙將接任政治組組長。外交部5日則指出，外交部駐外人事安排皆符合相關法規規範，並以適才適所為原則，並無酬庸性質。

吳釗燮日前表示，所有人事安排都必須依照規範進行，趙怡翔隨他處理涉美事務，在台灣外交圈的表現有目共睹，連美方人士也讚賞有加，「我任何人事處理都是適才適所」。不過，傳出有外交官不滿，趙怡翔沒接受過外交部訓練，經驗根本不夠，過去都是由十二職等的外交官員出任，很少是政治任命/

對此，外交部回應，駐外人事安排皆符合相關法規規範，並以適才適所為原則，並無酬庸性質，如趙怡翔為英國倫敦大學經濟法碩士，曾擔任國安會秘書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任，及外交部部長辦公室主任，對整體外交事務尤其北美事務相當孄熟，連美方人士也讚賞有加，外派到駐美代表處對我國外交事務推動有極大助益。

外交部說，駐外館處編制係屬任務編組，各駐外館處將依其工作需求及同仁的專才進行分工。趙怡翔是以秘書派外，工作職掌仍須由館長指派。