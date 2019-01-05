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跨黨派新科議員串連挺小英　要韓國瑜侯友宜回應一國兩制

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▲▼新科議員出面挺蔡英文。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲新科議員出面挺蔡英文。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

中共總書記習近平近日在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上，再度高喊反對台獨、一國兩制，還以武力攻擊威嚇，9位跨縣市新科議員組成「台派抵加！新生代議員連線」，5日在立法院共同舉行記者會，要求各縣市長表態拒絕一國兩制。

民進黨台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪、台北市議員吳沛憶、和社民黨台北市議員苗博雅、民進黨新北市議員戴瑋姍、張志豪、高雄市議員高閔琳等上午在立法院共同舉行記者會，主張「支持台灣共識，拒絕一國兩制」，要求各地方的縣市長公開表示反對九二共識，公開拒絕一國兩制。「讓我們要求這些縣市長們，與全民站在一起！」　

吳沛憶表示，他們前幾天在臉書上發起「拒絕一國兩制、支持蔡英文」目前已有超過4萬人參與，而國民黨過去堅持的九二共識已經被誤解，變成自我感覺良好，選前包括高雄市長韓國瑜在內，都公開主張接受九二共識，但在中國已經明確定義「九二共識等於一國兩制」的情況下，市長們都必須表態是否接受中國的主張。

高閔琳說，高雄市長韓國瑜選前大談九二共識，在這幾天說還有一中各表的空間，上任後還要開放陸資炒房，但習近平已經明確主張九二共識沒有空間，就是一國兩制，韓國瑜和國民黨都已經沒有模糊空間。大家應該以「台灣是民主自由」為共識，不接受九二共識，也不接受一個中國原則、武力犯台的一國兩制。

戴瑋珊批評，習近平的談話變成一面照妖鏡，地方首長有可能是未來的總統，有表態必要，她呼籲新北市長侯友宜要與朱立倫脫鉤，侯友宜一直迴避此議題，而新北市強調要拚經濟，是否代表仍要和陸商華為合作，希望侯友宜要走出自己的路，不要把新北市帶向和中國太過友誼的城市。

苗博雅則說，不分黨派，只要對的事情就值得支持。若真的出現一國兩制，任何改革都不需再談，各黨派應該站出來一起表明拒絕接受一國兩制，拒絕虛假的九二共識，選民也可以檢視地方首長的態度，看他們會不會成為習近平的馬前卒。

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關鍵字：蔡英文,習近平,議員,民進黨,社民黨,立法院

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