馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院國防及外交委員會昨針對1.25兆國防特別條例召開機密會議，國防部並於同日下午公布可公開品項。國民黨立委馬文君質疑，從昨天機密會議國防部不願公開軍購內容，再到國防部長顧立雄提到商購部分項目還未確定，不就代表「台灣之盾」計畫到現在還是白紙一張？對此，昨日有參與會議的民進黨立委沈伯洋今（20日）表示，「馬文君昨天有來嗎？我記得她沒有進來啊」，如果馬文君真的想要監督，她應該進來，「她如果進來就知道她講的完全不是事實」。

國民黨立委馬文君表示，國防部長顧立雄受訪說，1.25兆國防特別預算中軍購、商購及國內產製的細項，還要視立法院通過多少預算，再決定後續採購內容；「我真的認為顧部長的回覆是笑話」，這不就代表總統賴清德、國防部先前提出的「台灣之盾」計畫到現在還是白紙一張，國防部完全沒有藍圖、完全沒有任何計畫，連未來要買什麼東西都不知道。

馬文君質疑，既然內容尚未決定，1.25兆數字怎麼訂出來的？「這不就等同我們先簽空白支票，把錢付出去後，之後的任何軍購、商購、採購只能任人宰割？」從昨天針對國防特別預算召開的秘密會議，國防部不願公開軍購內容，再到顧立雄提到商購部分項目還未確定，「我真的不知道這1.25兆預算中什麼該買，什麼不該買，什麼錢才該編進預算中」，請國防部、顧立雄再交代清楚。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲、副書記長張雅琳、副書記長林月琴今（20日）召開「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會，針對馬文君批評開空白支票、國防部連要買什麼東西都不知道，同樣隸屬立法院國防及外交委員會的民進黨立委沈伯洋表示，「馬文君昨天有來嗎？我記得她沒有進來啊，那她怎麼知道是…？」媒體補充，是國防部下午發新聞稿。

沈伯洋說，這就是他在裡面質詢一直要求，裡面一定有些可以跟國人說明，有些現階段無法跟國人說明，哪些可以說明、哪些不行，國防部要講清楚，有些立委不是國防外交委員會的委員，像黃國昌進來完全不知道來龍去脈，容易講錯話，「我們要保護好這些立委們」，才請國防部直接把可以公開的都先列出來，沒在上面的就是不能講，「如果是國防外交委員又沒有來的，這有點誇張，她如果進來就知道她講的完全不是事實」。

沈伯洋指出，這個1.25兆怎麼計算？只要機密會議有來都可以知道金額怎麼計算，但品項或項目屬於機密會議範疇，如果馬文君真的想要監督，她應該進來。

沈伯洋舉例，之前關稅召開機密會議，自己是召委，馬文君也沒有來，「不知道又在外面胡說八道，對台灣會是傷害」，國防外交大家應該同一陣線，就像總統講的，「不同黨，但要同一國」。

沈伯洋認為，應該要進來知道來龍去脈，付委後覺得哪些事項不合理、要砍要調整的項目，只要有理有據，立委職責本來就是如此，但完全不履行職責，來都不來，該付委不付委，他覺得這是錯誤的事情。

根據簽到資料，此次秘密會議，出席委員有陳永康、沈伯洋、陳冠廷、林楚茵、王定宇、羅美玲、林憶君、陳俊宇、徐巧芯；列席委員有羅智強、林倩綺、鄭正鈐、李坤城、牛煦庭、蘇清泉、黃國昌、黃健豪、陳培瑜、吳思瑤。