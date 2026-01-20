　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院國防及外交委員會昨針對1.25兆國防特別條例召開機密會議，國防部並於同日下午公布可公開品項。國民黨立委馬文君質疑，從昨天機密會議國防部不願公開軍購內容，再到國防部長顧立雄提到商購部分項目還未確定，不就代表「台灣之盾」計畫到現在還是白紙一張？對此，昨日有參與會議的民進黨立委沈伯洋今（20日）表示，「馬文君昨天有來嗎？我記得她沒有進來啊」，如果馬文君真的想要監督，她應該進來，「她如果進來就知道她講的完全不是事實」。

國民黨立委馬文君表示，國防部長顧立雄受訪說，1.25兆國防特別預算中軍購、商購及國內產製的細項，還要視立法院通過多少預算，再決定後續採購內容；「我真的認為顧部長的回覆是笑話」，這不就代表總統賴清德、國防部先前提出的「台灣之盾」計畫到現在還是白紙一張，國防部完全沒有藍圖、完全沒有任何計畫，連未來要買什麼東西都不知道。

馬文君質疑，既然內容尚未決定，1.25兆數字怎麼訂出來的？「這不就等同我們先簽空白支票，把錢付出去後，之後的任何軍購、商購、採購只能任人宰割？」從昨天針對國防特別預算召開的秘密會議，國防部不願公開軍購內容，再到顧立雄提到商購部分項目還未確定，「我真的不知道這1.25兆預算中什麼該買，什麼不該買，什麼錢才該編進預算中」，請國防部、顧立雄再交代清楚。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲、副書記長張雅琳、副書記長林月琴今（20日）召開「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會，針對馬文君批評開空白支票、國防部連要買什麼東西都不知道，同樣隸屬立法院國防及外交委員會的民進黨立委沈伯洋表示，「馬文君昨天有來嗎？我記得她沒有進來啊，那她怎麼知道是…？」媒體補充，是國防部下午發新聞稿。

沈伯洋說，這就是他在裡面質詢一直要求，裡面一定有些可以跟國人說明，有些現階段無法跟國人說明，哪些可以說明、哪些不行，國防部要講清楚，有些立委不是國防外交委員會的委員，像黃國昌進來完全不知道來龍去脈，容易講錯話，「我們要保護好這些立委們」，才請國防部直接把可以公開的都先列出來，沒在上面的就是不能講，「如果是國防外交委員又沒有來的，這有點誇張，她如果進來就知道她講的完全不是事實」。

沈伯洋指出，這個1.25兆怎麼計算？只要機密會議有來都可以知道金額怎麼計算，但品項或項目屬於機密會議範疇，如果馬文君真的想要監督，她應該進來。

沈伯洋舉例，之前關稅召開機密會議，自己是召委，馬文君也沒有來，「不知道又在外面胡說八道，對台灣會是傷害」，國防外交大家應該同一陣線，就像總統講的，「不同黨，但要同一國」。

沈伯洋認為，應該要進來知道來龍去脈，付委後覺得哪些事項不合理、要砍要調整的項目，只要有理有據，立委職責本來就是如此，但完全不履行職責，來都不來，該付委不付委，他覺得這是錯誤的事情。

根據簽到資料，此次秘密會議，出席委員有陳永康、沈伯洋、陳冠廷、林楚茵、王定宇、羅美玲、林憶君、陳俊宇、徐巧芯；列席委員有羅智強、林倩綺、鄭正鈐、李坤城、牛煦庭、蘇清泉、黃國昌、黃健豪、陳培瑜、吳思瑤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男轉機被抓走　外交部：已於1/17抵台
「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下
女遭性侵撂人私刑！逼脫衣戴項圈圍毆　靈骨塔外爬
不只是價格高！「國旅為何沒落」苦苓曝原因很簡單：怎麼可能再來
獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！每月拿4萬
新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸
機師揪玩墾丁3天2夜...越線「侵犯2女」
獨／天母名店熄燈　結束10年營業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

黃國昌帶走國防密件稱不小心　沈伯洋酸：監視器拍不到你內心

2500億投資、2500億信保不相加　鄭麗君：MOU沒有補足差額約定

「夜王」盧峻翔跨越2000分大關　超狂表現獲選單週最佳球員

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

關稅協議刪「自美採購農產品」　鄭麗君：農訪團屬民間採購不列入

台美關稅協議文本送國會　卓榮泰：國會掌握正確資訊兩院才能合作

馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

大罷免亮票被判拘役55天　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

黃國昌帶走國防密件稱不小心　沈伯洋酸：監視器拍不到你內心

2500億投資、2500億信保不相加　鄭麗君：MOU沒有補足差額約定

「夜王」盧峻翔跨越2000分大關　超狂表現獲選單週最佳球員

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

關稅協議刪「自美採購農產品」　鄭麗君：農訪團屬民間採購不列入

台美關稅協議文本送國會　卓榮泰：國會掌握正確資訊兩院才能合作

馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

大罷免亮票被判拘役55天　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

川普嗆奪格陵蘭！加拿大擬「與北約共同軍演」　NORAD軍機已進駐

後藤點出邦力多最大優勢　悍將洋將戰力大補強盼成「甜蜜煩惱」　

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

福特推「暗黑野馬跑車」性能再升級！機械增壓上身鎖定賽道玩家

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

處理廢棄物落實申報　花蓮縣府重申違規重罰再移送法辦

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

高雄老字號甜湯店歇業倒數　驚見22人共有店面遭法拍

許光漢、邊佑錫、坂口健太郎　台韓日泰男神同框了！

政治熱門新聞

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

柯文哲嗆罷免別高估實力　國民黨：這是事實

高嘉瑜回鍋港湖傳被排擠　自嘲：沒辦法我只剩那個洞了

帶走國防機密30秒　黃國昌挨告洩密

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

黃國昌稱「不小心」帶走機密　沈伯洋還原打臉

台中提名陷僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

LIVE／台美關稅談定15%！行政院今早記者會　閣揆卓榮泰親自說明

最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆喊話了

不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

鄭麗文：新北市長提名不初選、過年前搞定

藍白合不合？　黃國昌「新北布局」露端倪

更多熱門

相關新聞

備好黨版條例卻遇「過水秘密會議」 黃國昌：需再思考如何處理

備好黨版條例卻遇「過水秘密會議」 黃國昌：需再思考如何處理

國防部今（19日）下午針對1.25兆軍購案公布可公開項目，不過先前民眾黨已預告今自己黨版的相關特別條例。對此，民眾黨主席黃國昌表示，在今天開會以前，民眾黨團的版本事實上已經準備好了，他本來希望今天開完會以後，能夠針對國防部跟美國這一邊認為有需求的部分，民眾黨團再做一些調整，不過今天委員會開會的狀況，他接下來這幾天會好好地思考，這件事情到底要怎麼處理。黃國昌也感嘆，今天這個委員會開完了以後，感覺只是過水，因為沒辦法得到充足的資訊。

攜國防機密離場！　黃國昌還原經過：可按照議事規定來處理

攜國防機密離場！　黃國昌還原經過：可按照議事規定來處理

快訊／1.25兆軍購可公開品項曝光　國軍首公開將買20多萬架無人機

快訊／1.25兆軍購可公開品項曝光　國軍首公開將買20多萬架無人機

藍尚未規劃提黨版1.25兆軍購特別條例　羅智強：有明確做法再說明

藍尚未規劃提黨版1.25兆軍購特別條例　羅智強：有明確做法再說明

帶走1.25兆軍購機密資料　黃國昌：不小心拿走30秒馬上就繳回

帶走1.25兆軍購機密資料　黃國昌：不小心拿走30秒馬上就繳回

關鍵字：

馬文君沈伯洋國防部軍購

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面