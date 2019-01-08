回應習近平對台灣談話　白宮籲：停止壓迫台灣並恢復兩岸對話

▲ 總統蔡英文。（圖／取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

白宮國安會發言人馬奇斯（Garrett Marquis）今日表示，美國拒絕接受武嚇台灣人民的方案與威脅，他更在推特上表示，北京應該要停止壓制台灣，恢復與台灣民主選舉的對話。中國國家主席習近平2日在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上提出堅持「一個中國原則」，還重申不承諾放棄對台使用武力。



馬奇斯在推特上表示，「美國拒絕使用或以武力威脅來壓迫台灣人民，任何解決兩岸分歧的方法都必須是要和平的，而且根據雙方人民的意願」。他接著轉貼一篇「華爾街日報」報導蔡英文總統日前回應中國大陸的文章，更在貼文上提到，「北京應該要停止壓榨，並恢復與台灣民主選舉政權的對話」。

對此，駐美代表處感謝美國等理念相近的國家發聲，大力支持台灣人民，讓台灣人民更有勇氣堅持自由民主的道路。駐美代表處也重申蔡總統的立場強調，反對「一國兩制」是「台灣共識」，台灣得來不易的民主自由，國際社會絕不容許中國恣意霸凌或踐踏。

外交部推特隨即也轉推馬奇斯的貼文，回應寫道，「非常感謝美國國家安全委員會發言人馬奇斯，如此展現關心和友情，使得台灣人民與政府的決心更加堅定。」

中國國家主席習近平2日在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上提出堅持「一個中國原則」，還重申不承諾放棄對台使用武力。總統蔡英文也隨即回應，「絕大多數台灣民眾反對一國兩制，這也是台灣共識。」

The US rejects the threat or use of force to compel the people of Taiwan. Any resolution of Cross-Strait differences must be peaceful and based on the will of the ppl on both sides. 1/2 — Garrett Marquis (@GMarquis45) January 5, 2019