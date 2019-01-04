中評會沒處份台南跑票議員　段宜康怒轟蘇治芬不敢負責

▲民進黨立委段宜康。（資料照／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

民進黨3日中評會開會，討論去年12月25日縣市議長選舉跑票、退黨、投錯票的處分狀況。但外界關注台南市議員集體退黨、支持前副議長郭信良一案，中評會決議下次會議再討論，讓綠委段宜康忍不住砲轟中評會「和稀泥」。他4日受訪再怒轟，中評會是黨內的糾察隊，對於違反黨紀的事情不處理是失職，還要把責任推給台南市長黃偉哲，他嗆中評會主委蘇治芬挖洞給黃偉哲，「不敢承認承擔責任的話，那就讓負責的來當」。

台南市議長選舉因為民進黨台南市議員郭信良偕正國會立委陳亭妃胞妹陳怡珍等四席黨籍議員違紀跑票，但昨天的中評會議卻沒處份，段宜康在臉書痛批「我建議民進黨中評會解散吧」，「蘇治芬主持的中評會對違紀參選，可以這樣和稀泥，是告訴大家：在民進黨倒楣的時候，就可以為所欲為，連「英系」中評委都反對開除違紀跑票的人，是告訴大家日後可以比照辦理？」蘇治芬則回應，「小段，你不用急，中評會不會打烊的。我會下去調查並見見黃市長（黃偉哲）。你，稍安勿躁」。

段宜康下午受訪指出，民進黨有民進黨的規範，黨紀的彈性其實非常的小，黨紀的重要性更是不言可喻，特別是在現在民進黨倒霉、人心浮動的時候，嚴格執行黨紀是非常重要的一件事情，這會讓黨員跟從政同志都看到黨的秩序，雖然選舉敗選，但是黨的秩序還在。

他指出，民進黨中評會扮演的就是糾察隊角色，中評會不能有過多的政治考慮，中評委一旦有過多的政治考慮，黨紀就會廢弛，如果當糾察隊居然不執行職務，那遵守黨紀人不就變成傻瓜嗎？而根據民進黨中執會所通過的決議，如果沒有照黨通過的正副議長人選投票，必須開除黨籍，這沒有任何的空間，中評會只是根據中執會所做的決議做出決議。

段宜康批評，中評會主委問過各委員的意見之後就自己做了一個決定，不處理這個案子了，反而是要問黃偉哲的意見，這個不是把麻煩丟給黃偉哲嗎？把這個麻煩的事情丟給黃偉哲，如果中評會主委不敢承認承擔責任的話，「那就讓負責的來當，不要另外去找什麼理由、藉口。」

他還說，郭信良等人即便在違紀之前就已經聲明退黨，但是民進黨對於黨員被開除黨籍再重新入黨都有不同的規定，今天如果不執行黨紀的話就是縱容、失職，黨的糾察隊隊長居然這樣包庇、失職，當然要知所進退，蘇治芬挖一個洞去陷害黃偉哲，是跟黃偉哲有什麼深仇大恨嗎？「對黨內同志需要這樣嗎？這太過分了！」