9名美國議員公開聲援蔡英文　反對習近平威嚇台灣

▲美國國會大廈（United States Capitol）。（圖／路透社）

記者翁嫆琄／台北報導

中共中央總書記習近平近日發表《告台灣同胞書》40週年對台講話，不但「九二共識」、反對台獨、「一國兩制」，還重申「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。而美國9位國會議員也公開對台灣聲援，強調「不齒中華人民共和國以武力威脅美國之民主盟友中華民國台灣。共產獨裁政權係以脅迫、恐嚇與暴力維持權力。」對此，駐美代表處表示感謝。

聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy）、聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席迪馬里(Mario Diaz-Balart）、聯邦眾議員培根(Don Bacon）、畢格斯(Andy Biggs）、龔薩雷茲(Vicente Gonzalez）、葛夫曼(Glenn Grothman）、金恩(Steve King）、戈薩(Paul Gosar）及約霍(Ted Yoho）等9位國會議員，就習近平對威嚇談話立即發表推文公開予我聲援，展現美國會不分黨派力挺我國並支持兩岸關係和平發展及反對習近平對台威嚇談話之堅定立場。

甘迺迪推文指出，「中國以軍事力量威脅台灣乃應受譴責且為適得其反之惡劣外交手法。中國對台灣之挑釁作為危害區域穩定，並顯露出中國對全球民主國家之不尊重。」迪馬里則說，「不齒中華人民共和國以武力威脅美國之民主盟友中華民國台灣。共產獨裁政權係以脅迫、恐嚇與暴力維持權力。」「中國人民受其政權壓迫已經太久。中國對享有自由的台灣人民之威脅必須終止。」推文並轉貼福斯新聞之報導。

培根也說，「台灣人民享有民主及人權，在中國仍死守共產主義並打壓宗教、言論及媒體自由之此際，美國必須堅守對臺灣長久以來的承諾，並確保其不致遭受孤立。」畢格斯指出，「本人對北京對台灣不斷升高之侵略性立場深感不安。本人支持台灣人民，並期盼兩岸恢復和平與具建設性之對話。」

而龔薩雷茲喊話表示，「美國必須與重要之民主盟友台灣站在一起，並呼籲恢復和平且具建設性之兩岸關係。」葛夫曼也強調，「蔡總統是對的，中國必須尊重灣兩千三百萬人民對自由民主的堅持。」金恩則表明，「台灣是一個獨立國家，且為美國及愛荷華州的民主盟邦及重要貿易夥伴（近來臺灣購買數十億美元之美國/愛荷華州黃豆足為明證）。中國對台灣的武力恫嚇及威脅應受到全球熱愛自由的人們譴責。」

另外，戈薩說，「中國與台灣均為有權自決的主權國家。武力不應是選項。」約霍也表示，「習近平對台灣之恫嚇言論顯示共產黨正加強邊緣化台灣的民主。台灣的合法性為不證自明的事實，美國國會仍堅定不移地支持台灣。」

駐美代表處對美國國會跨黨派議員對台灣自由民主制度及主權之堅定支持，表達誠摯感謝。