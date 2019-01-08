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白宮要北京停止壓制台灣　總統府：美國是國際最重要盟友

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▲▼習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

▲習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

白宮國安會發言人馬奇斯（Garrett Marquis）針對中國國家主席習近平「吿台灣同胞書」表示，北京應該停止壓制台灣，恢復與台灣民主選舉的對話。對此，總統府發言人林鶴明8日表達感謝，強調美國是台灣在國際上最重要的盟友。

馬奇斯在推特上表示，「美國拒絕使用或以武力威脅來壓迫台灣人民，任何解決兩岸分歧的方法都必須是要和平的，而且根據雙方人民的意願」。他接著轉貼一篇「華爾街日報」報導蔡英文總統日前回應中國大陸的文章，更在貼文上提到，「北京應該要停止壓榨，並恢復與台灣民主選舉政權的對話」。

對此，駐美代表處感謝美國等理念相近的國家發聲，大力支持台灣人民，讓台灣人民更有勇氣堅持自由民主的道路。駐美代表處也重申蔡總統的立場強調，反對「一國兩制」是「台灣共識」，台灣得來不易的民主自由，國際社會絕不容許中國恣意霸凌或踐踏。

總統府發言人林鶴明稍早也表示，美國是台灣在國際上最重要的盟友，持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於包括台美在內的區域各方都至關重要，「作為國際社會的一員，台灣會持續與美國政府緊密合作，發展更為堅實的夥伴關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。」

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關鍵字：總統府,民進黨,蔡英文,白宮

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