金正恩二度「金川會」前訪華　陸專家：視中國為突破口！

▲金正恩。（圖／取自wikipedia）

大陸中心／綜合報導

北京當局8日證實北韓領導人金正恩7日至10日對中國進行訪問，這是他二度在「金川會」前訪華。吉林大學國際政治系教授、朝韓問題專家王生表示，「這說明在朝美接觸陷入僵局的情況下，金正恩仍然認為，中國才是繼續打開內政外交局面的突破口」。

據《環球時報》報導，王生認為，金正恩此行的目的還是跟推進朝美第二次首腦會談有關，「回顧去年一年朝鮮半島局勢的發展過程就可以看到，半島局勢的轉緩雖然是相關國家共同努力的結果」，但我們不可小看的就是，從去年3月25號開始，習主席與金正恩接連3次的見面作用是非常大的，「金正恩在2018年能意志堅定走無核化道路、與美國談，主要是來自於對中國的信任」。

「如果未來美朝談判進展順利，朝鮮的經濟重心轉移，半島局勢才可能有條件繼續回暖，不然如果制裁問題解決不了，半島局勢仍難預測」。王生強調，「如何為僵局打開一個突破口，對朝鮮2019年的內政外交局面是非常關鍵的」。

▲金正恩。（圖／CFP）

他提到，「美朝之間畢竟對抗許多年，目前雙方都希望對方先走一步，這是不現實的」，因為「信任需要有一個過程，需要各個層面的不斷接觸談判」，所以在這個過程中，中國將繼續作為關鍵的因素存在，這是別的國家替代不了的。

他分析，金正恩繼續選擇中國作為突破口，是想要發展經濟、穩定半島局勢的客觀需要。

