「一個中國早是事實」　黃智賢：不能獨又不願統，以為能撐多久？





▲蔡英文2019新年談話 。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

大陸國家主席習近平發表《告台灣同胞書》，提出「習五點」並定調「九二共識」；總統蔡英文強硬回應，「不接受九二共識」、「反對一國兩制」，獲得部分網友大讚「有Guts」。不過資深媒體人黃智賢卻認為，「不可能獨，不願意統，這個局面，你是以為還能撐多久？」

黃智賢8日在臉書粉專說，「和平統一一國兩制，不然你要什麼？難道你認為，台灣可以不明不白繼續下去？和平統一，那是台灣最光明的未來。但我們也許因為愚昧和恐懼，自動放棄了即將到手的幸福。」

▲▼蔡英文拒絕接受九二共識、一國兩制，使網路聲量爆增，獲得數十萬網友按讚。（圖／翻攝蔡英文臉書）

黃智賢提到，不可能獨、不願意統，這個局面「你是以為還能撐多久？」其實台灣人心知肚明，統一是歷史不會逆轉的趨勢，是必然會發生的事，「台灣需要和大陸統一，才能結束幾十年來，糾結在內耗和矛盾的精神分裂狀態。台灣才能真正正常，找到自己的根源和去處。」統一之後，「台灣人將可以馳騁在崛起的，14億同文同種同胞的大平台，台灣不是失去，而是得到。」

「其實，一個中國，早是事實」黃智賢表示，台灣人雖然拿中華民國身分證，至今在中華民國憲政下運作、生活，但卻不常想到，中華民國當然就是中國，「Republic of China，不是中國，是要叫做什麼國？」中華民國法統來自大陸，領土包含大陸，國民包含14億大陸同胞，如果拿著中華民國身分證，那麼大陸同胞當然是我們的同胞。」

▲黃智賢 。（圖／翻攝自Facebook／黃智賢世界）

黃智賢稱，「兩岸本是一體」，到底是什麼理由，要兩岸繼續分裂下去？「兩岸當然都屬於一個中國。就讓我們坐下來，尋找，探索一切，可以讓我們融合為一的方法」。許多人總是說，香港和澳門的一國兩制，是失敗的模式，「但比較97前後，不論是民主，經濟還是尊嚴，港澳都比之前的殖民地地位，大幅躍進。」

黃智賢表示，「想一想，現在的兩岸，難道不就是廣義的一國兩制？如果我們在法制上，確立了一國兩制，那才真正保障了台灣的未來 。」難道大眾真的想永遠不明不白下去？更何況這個現況還能撐幾日呢？