連收2封銀行簡訊「請輸交易密碼」！她崩潰找信用卡主：你手機填錯了啦QQ

▲原PO收到銀行發卡簡訊，無奈喊聲原卡主「號碼填錯了啦！」（示意圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／綜合報導

拿到核發的信用卡後，要開卡才能使用。一名女網友2018年11月30日收到某間銀行的簡訊，先是通知她白金卡已核發；接著在2019年初收到簡訊，要她輸入「網路交易密碼」，但其實她根本沒辦這張卡，只好趕緊PO文找這位「輸錯手機號碼」的人。網友忍不住笑喊，「連這個都填錯也太天了」、「傻孩子啊哈哈」。

一名女網友在《Dcard》貼文「最近你有辦卡嗎？」文中貼出她收到銀行簡訊的截圖，急著找最近有辦某張愛金白金卡的人，「你的手機號碼填錯了啦！」仔細看看截圖，發卡銀行在去年11月30日先是通知「已核發通知，敬請留意掛號郵件或領卡通知」，接著在近日發了封「感謝您使用OO信用卡，卡號後四碼XXXX於今日網路交易約TWD1元」，並要求輸入交易密碼。

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▲卡主最後終於發現異狀，趕緊打電話給客服。（示意圖／資料照）

看到訊息後，讓原PO很無奈的大喊「這個1元…別試了！快點去更改電話號碼」，她也透露，其實不確定對方性別，單純想說女孩版訊息流竄比較快，就PO文問了，「希望大家多多關懷身邊的朋友，是不是最近辦了卡，可是好像有狀況的，提醒一下手機號碼可能填錯了」。沒想到隔1小時又6分鐘後，要求密碼的簡訊又來了，讓原PO真心無奈。

不過最後持卡人似乎發現異狀，因為原PO終於收到一封更改電話號碼的簡訊「您留存本行之行動電話號碼已於01月02日透過本中心變更」，讓她鬆一口氣「這個傻孩子終於發現了！可喜可賀可喜可賀」，最後還提醒大家，「填資料的時候要看仔細多確認幾次啊！」

貼文逗笑許多網友，大家紛紛留言，「蠢萌蠢萌der」、「我覺得不一定是女生，應該是字很醜的人」、「你們兩個都好可愛哈哈哈哈」，也有人認為，說不定是行員建立資料時不小心key錯。有網友則很好奇，該筆1元消費是什麼，有人則回「只是測試，不會真的扣款」。還有人提醒，如果遇到這種事，其實幫對方打到客服，客服就會跟對方聯絡了。

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