高雄跨年「木瓜牛奶一晚賺32萬」　他驚爆狂賣2萬杯！劉寶傑嚇呆笑出來

記者許力方／綜合報導

高雄市長韓國瑜翻轉民進黨20年執政權，以前沒人會喊「發大財」，卻能一改舊選舉的愛台灣意識形態。高雄印刷業者黃建豪上政論節目《關鍵時刻》時表態認同，因為「人親戚錢生命」是最簡單的道理，跨年時看到許多攤商，就算被罰也要去搶錢潮，現在高雄看到「大家都在花錢，花得好爽」，賣木瓜牛奶的老闆更在那一夜狂賣2萬杯以上，賺了近30萬進口袋。

主持人劉寶傑在2日播出的《關鍵時刻》上直指，過去沒人會喊「發大財」，韓流和舊選舉喊的愛台灣意識型態不同，「就是要錢」。現場來賓黃建豪直指，「你給我們錢，讓我們看到錢水有進來，各行各業都一樣！」他舉例，像這次韓國瑜就職典禮、跨年晚會，有不少攤商甘願被開單也要進去擺攤，「因為有錢賺」、「大家真的都需要錢」，而現在高雄能見到的就是「花錢的花錢、大家都花得很爽」。

▲高雄跨年「一夜賺32萬」木瓜牛奶賣2萬杯！黃建豪驚爆營業額。（圖／東森新聞）



黃建豪提到，這次他去跨年時，有一攤木瓜牛奶老闆一碗可能差不多賣了2、3萬杯，用最簡單的方法算，一杯算40元，2萬杯80萬元，以4成立來算，那一晚就賺了32萬元，「他不會笑嗎？」合法申請攤位一格8000元，但8000元算什麼，若賺32萬元可是400倍，「他根本沒差」。讓劉寶傑當場驚呆，嚇得重複反問「賣木瓜牛奶一晚賺32萬？」

黃建豪說，當時和老闆聊了15幾分鐘，老闆覺得像她們這種基層人民，要的不是榮華富貴，「但是要讓我們看到賺錢的機會」，他就說，不要說像跨年場面這麼大，只要有十分之一規模，一個月5次，大家都搶著去，「因為錢都在那，生意人都是聞到錢就去，跟狗聞到骨頭就去的意思一樣」，生意人態度就是這樣「你讓我看到錢、人，我們不選你要選誰？」

「高雄人感覺到若韓國瑜做市長，就賺得到錢」，黃建豪接著指，現在大家都在喊過年擺攤，封三條街全部擺攤，到時候再看有幾攤，「可能超過3000攤」，也許屏東、台南、嘉義都會來搶錢潮，「經濟若好，各地名產在這都吃得到」。像是跨年那天他就問道40％的遊客是外地人，這些人為何吃飽太閒要來這花錢，因為高雄的氣氛真的不一樣，大家都開開心心。

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