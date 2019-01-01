排7小時見不到醫生！國外醫療讓他傻眼：等這麼久只給我止痛藥

▲排7小時沒有醫生看診！國外醫療速度讓他崩潰：「」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

台灣擁有相當優良的醫療制度及專業，而且連急診能力備受世界矚目，但卻仍經常有病患及家屬不耐等候，發生辱罵及毆打醫護等暴力事件。一名網友就在臉書嘆說，自己在加拿大因為肚子去看急診，結果等了7個多小時都沒見到醫生，令她感嘆說：「台灣的醫療效率真的很好，要好好珍惜。」

女網又在臉書「爆怨公社」發文說，自己想要抱怨加拿大的醫院，一大早肚子那附近整個痛到爆炸，她就到醫院排號碼看醫生，「剛開始有問我症狀及基本資料，等到五個小時後突然叫到我，我還以為是換我看病了，結果只是問我會不會痛，要不要吃藥……。」

後來等了快7個小時都還沒有見到醫生幫她看診，「九個小時後才知道要住院……。」、「經過一整晚，今天早上檢查出來我有囊腫發炎，但不嚴重、也沒有任何危險，這次的費用是$0喔喔，只需要自行花錢買藥。」只是等了這麼久才檢查出來，令她不禁感嘆「台灣的醫療效率真的很好，要好好珍惜。」

文章一出立刻引發討論，有人說：「看你放了7小時還活著，所以沒有很緊急處置你，國外真的會先處理馬上就快不行的人」、「要是在台灣，老早開始霸凌可憐的醫療人員了」、「雪梨看病也是一樣，有的還得預約才能看病」、「外國的醫院好像都是這樣，所以一般小病他們都自己買藥吃。」