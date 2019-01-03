兒累趴懷裡！母生理期忍痛站穩...70歲嬤輕拍肩「給妳坐」　她紅眼眶：好暖

▲帶小孩搭公車示意圖，非本文當事人。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／綜合報導

一名母親元旦帶著2歲孩出門，回程時公車上擠滿人，博愛座也全坐滿，由於生理期突然提早報到，孩子又在她懷中睡死，她只好忍痛抱兒並努力站穩；沒想到，年約70多歲老奶奶慈祥地輕拍她，同時堅持讓出座位，讓她不禁淚喊，「真是體貼又很溫暖的老人家。」

「第一次在公車上被老人家讓座...。」一名母親在下雨又寒冷的元旦帶2歲兒出門，沒想到回家的公車上，人多到爆炸、座位也坐滿滿，眼看奔跑一下午的孩子，早已累趴在自己身上睡死，她只好忍著痛，認命地抱好寶貝，並找個好地方咬牙站穩，避免在緊急煞車時飛出去。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

就在這時，一位70幾歲奶奶突然輕拍她肩膀，說道「這給妳坐啦！」母親回過頭看，對方大包小包放在她本來坐的位置上，旁邊還有個裝滿東西的菜籃，「當下我真的好感動，可是看一個老人家要拿那麼多東西，實在很不忍心啊」，於是她笑著婉拒，結果奶奶超霸氣，直接把東西堆疊在推車上，並扶她過去坐下。

原po直說，「2019的第一天就遇到這種事好感動，希望這種善解人意又值得尊敬的老人多一點！」網友們看完也紅了眼眶，紛紛回應「我願意當椅子給老奶奶坐」、「給辛苦的媽媽還有溫暖的老人愛心」、「喜歡這種奶奶！希望這個世上的人可以多點包容跟體諒」、「這種奶奶真的好棒」。

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