網購OL背心裙！一到貨「阿嬤衛生衣」賣家秒封鎖　她哀怨：穿不出門

▲女網友第一次網購就吃了個悶虧。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前網購一件兩件式背心裙，照片中模特兒的氣質穿搭，讓她滿心期待，沒想到今天收到貨後大傻眼，不僅尺寸錯誤，就連版型也天差地遠；最無奈的是，詢問賣家竟遭對方封鎖，自認倒楣的她感嘆，「我是要告訴大家，網購真的要小心。」

女網友今早在爆料公社po文提到，「這是我第一次的網購，滿心的期待，卻收到穿不出門的衣服。」只見這款兩件式背心裙共有藍、灰2種顏色，穿在模特兒身上氣質破表，剪裁設計也相當顯瘦，絕對是OL必敗衣款。

▲咦...這是球衣和衛生衣兩套組？（圖／翻攝自爆料公社）

沒想到實體卻相差甚遠，首先，外面連身裙完全沒有腰身，胸前的大V也「營養不良」，看起來就像普通長版吊嘎；而內搭更崩壞，除了省略直條紋、材質不一樣，說難聽的一點，根本衛生衣阿！

女網友拿到貨後受到不小衝擊，立刻私訊問店家，結果對方直接封鎖裝死。對此，網友紛紛回應，「實品看起來像我阿嬤穿的衛生衣」、「我還有更搞笑的」、「網購與現實」、「留著當戰服...」、「物盡其用，捐出去或拿去當抹布吧」；另外，也有熱心網友建議，「還有很多購物管道，蝦皮、露天等等，臉書的就絕對別買。」

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