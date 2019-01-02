4長腿正妹開唱4秒爆衣！　科技廠餐會網友狂問：還缺人嗎？

尾牙 這就是我要的尾牙!! 由 JKF 紅燈區2.0 發佈於 2018年12月23日 星期日

網搜小組／綜合報導

農曆年前許多公司陸續舉辦尾牙，臉書粉絲專頁「JKF紅燈區2.0」上月23日上傳一段31秒的表演影片，只見4名穿著聖誕紅短裙的長髮正妹在音樂開始4秒鐘突然伸手一扒，瞬間換裝成火辣的白色比基尼，讓網友們看了都忍不住直呼，「貴公司還缺人嗎？」、「這才是我要的尾牙」。

影片中，4名長髮正妹頭戴白色帽子、身穿紅色連身洋裝，打扮成聖誕女郎與台下觀眾互動，但隨著音樂節奏起舞4秒，她們突然伸手打開左腰側的「開關」，一把扯下整件紅裙，露出裡頭的白色火辣表演服，大秀長腿和好身材，獲得全場歡呼，一下子炒熱氣氛。

▲4正妹一開唱就脫，讓網友們超羨慕。（圖／翻攝自Facebook／JKF紅燈區2.0）

由於表演舞台後方的背板寫著是力晶科技的聖誕感恩餐會，影片在臉書流傳至今引起許多網友注意，大部分都羨慕得狂TAG朋友一起來看，還有人半開玩笑留言說，「請問力晶有欠人嗎？」、「別人的公司都不會讓我失望，哈哈」、「這才是我要的尾牙啊」、「不需要大咖，這樣就誠意十足」、「真好，我們還要自己來」。

雖然也有網友覺得，女表演者的服裝有點太過裸露，沒有顧慮到女同仁或家眷們的感受；大多數人卻認為可以接受，畢竟她們只是唱唱跳跳帶動氣氛，並沒有做出太超過的舞步。而4名正妹也被眼尖網友認出，似乎是「Luxy Girls Dancers Crew」，同場表演的還有藝人李千那、WooHooPartyBand派對樂團，主持人更找來有有「主持界甜姐兒」稱號的高鈞鈞。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。