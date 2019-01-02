　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

信用卡折扣10年最慘！神人公開「無腦刷4組合」消費全包了　網跪拜推爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

花蓮市公所與聯合信用卡處理中心合作，導入「公務機關信用卡繳費平台」，在市公所財政課及附屬單位殯葬管理所辦公室率先設立專用櫃檯。（圖／花蓮市公所提供）

▲2019年各家銀行刷卡優惠大幅縮水，甚至被封為「近10年最慘」！（圖／花蓮市公所提供）

記者黃君瀚／綜合報導

2019年各家銀行信用卡權益出爐，共同趨勢是大砍回饋，再拉高附加好康門檻，一堆高CP值的萬用「神卡」殞落，網上掀起一波剪卡潮。在一片哀嘆聲中，有神人好心整理了一份日常消費回饋懶人包，涵蓋了民眾最常使用的一般消費、網路購物和行動支付，推薦4種無腦刷組合，辦最少的卡輕鬆搶優惠！

網友peterlin495日前在PTT發文，利用微軟OneDrive付費空間整理了一份2019年信用卡日常消費回饋表格，詳盡列出各家信用卡優惠資訊、門檻和注意事項，同時提供4種「無腦組合」，幫助懶人和新手上路。

他說，最初表單只是單純分享愛用卡，後來在一批熱心鄉民的幫助下陸續完善，希望能幫助民眾解決辦卡障礙。不過他也提醒，選信用卡沒有唯一這種事，仔細檢視個人的消費習慣、挑選最實用的卡片，才能拿到最高的優惠。

▲▼▲▼塑膠貨幣、信用卡、提款卡（圖／資料照）

▲信用卡百百款，仔細檢視個人的消費習慣，才能找出最適合的卡種。（圖／資料照）

「無腦組合」4個方案中，主打無須門檻即可輕鬆刷。

A方案：需要3張信用卡，涵蓋多數生活使用情境。
一般消費：玉山Pi 拍錢包信用卡（2.50% P幣回饋）。
網路購物：華南ｉ網購生活卡（新戶5.5%、一般3%回饋）。
行動支付：用台新@GoGo卡（3.50%回饋）。

*編按：華南ｉ網購生活卡新戶限時加碼活動已結束，現為2.5%原始回饋、綁定SnY帳戶扣款加碼0.5%回饋，全回饋上限為300元。

B方案：同樣辦3張信用卡，適合不喜歡點數的消費者，全是現金回饋。
一般消費：渣打現金回饋御璽卡（1.88%回饋）。
網路購物：華南ｉ網購生活卡（新戶5.5%、一般3%回饋）。
行動支付：台新@GoGo卡（3.50%回饋）。

信用卡縮水！神人公開「無腦4組合」（圖／翻攝PTT）

▲神人在OneDrive放了開放式表格，可以不斷更新信用卡優惠。（圖／翻攝PTT）

C方案：適合超級懶人，只想用1張卡打天下。
一般消費：台新@GoGo卡（1.50%回饋）。
網路購物：台新@GoGo卡（3.50%回饋）。
行動支付：台新@GoGo卡（3.50%回饋）。

*編按：台新@GoGo卡一般消費0.5%回饋無上限，綁定Richart數位活儲帳戶扣款加碼1%，數位通路消費再加碼2%，但後2項加碼回饋上限為500元。

D方案：辦3張信用卡，目標優惠最大化，但限制較多。
一般消費：Wali錢包手機信用卡（6.00%回饋）、彰銀信用卡綁Google Pay（3.00%回饋）。
網路購物：兆豐e秒刷（新戶國外4.00%回饋、一般3.00%回饋）
行動支付：台新@GoGo卡（3.50%回饋）。

*編按：D方案中各有不等限制，如Wali錢包僅限台灣大哥大用戶，且要是安卓手機，回饋上限300元；彰銀信用卡綁Google Pay、台灣Pay、Line Pay、街口支付和歐付寶均有3.00%回饋，上限300元；兆豐e秒刷國內外所有網購2.5%回饋、上限250元，電子帳單且由兆豐帳戶自動扣款加碼0.5%回饋，全新卡友國外網購再加碼1%、上限200元。

►108年日常消費回饋 開放式整理

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼推薦懶人用的4種無腦刷組合。（圖／翻攝PTT）

信用卡縮水！神人公開「無腦4組合」（圖／翻攝PTT）

ET快訊
信用卡折扣10年最慘！神人揭「無腦刷4組合」消費全包　網跪拜
「50萬頭等艙誤標3萬」全民瘋搶　國泰霸氣認了：機上見
鹿晗、關曉彤爆2天後「官宣結婚」 工作室通稿截圖瘋傳

關鍵字：信用卡,PTT,鄉民

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

有銅像快拜！虔誠弟「手合掌雙膝跪地」姿勢100　媽一看對象…傻了

影／網購OL背心裙！一到貨「阿嬤衛生衣」賣家秒封鎖　她哀怨：穿不出門

影／科技廠尾牙4長腿正妹4秒爆衣！女團名曝光　網友狂問職缺

貓咪緊貼「電暖器」頭頂噴煙　主人笑翻：吾皇快逃，你要發爐了

排7小時見不到醫生！國外醫療讓他傻眼：等這麼久只給我止痛藥

水泥車煞車失靈　司機逆向「狂叭」擦撞安全島...完美停煞網讚爆

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」　台中居民崩潰：到底哪來的吃法...

影／媽媽您辛苦了！女兒感謝文「神擺一道」太高招　萬人笑慘：好個回馬槍

手麻狂尖叫！男病患鬼打牆式抱怨　女護理師「一段理性勸導」霸氣擊落

這怨氣好深！女到網美景點拍照竟是這種效果　男友罰跪網友笑翻

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

接駁車停國道司機「詭異起身」　下秒跳匝道慘死乘客：像中邪

翻豬腸驚見「條狀肉體」扭動！她嚇傻：越翻越噁　網友頭皮全發麻

信用卡折扣10年最慘！神人公開「無腦刷4組合」消費全包了　網跪拜推爆

罹難人數繼2014後暴增！「2018年航空安全報告」出爐

還有9架ATR新機要引進！　華信航空今年再招募20名機師

「人多就不怕」夜遊八卦山！帶頭車嚇逃　他下秒驚瞥…樹上人頭詭笑招手

大陸東北出差！外派工程師「噴萬元治裝」超期待　出發前1周卻哭慘

為何叫科技大樓站？神人曝取名原因　網無語：怎不檢討菜寮

不是誰都跟杰倫一樣幸運！他們的禮物是「比悲傷更悲傷的故事」

2019年第一場流星雨！周五每小時110顆流星大爆發　1/6還有日偏食

女常客「裝可憐賒帳」還狂借錢　老闆媽看弱勢心軟！她怒：懶又不節儉

白冰冰批丁允恭扯後腿！　喊話其他地區：若不嫌我俗，我也很願意付出

銀行防洗錢惹民怨　金管會下令「要給客戶充分時間」

小鬼秒刪「女友親密照」引發脫粉潮！　黑歷史被挖出…比「噁心動作」網震怒

台中約會秘密新景點！2千朵純白玫瑰燈海、水舞噴泉超浪漫

小確幸！扶養戶與繳費戶不同　健保費可以申報扣除

韓職／42歲老將林昌勇欲延續球涯　有意加入中職

睡太多小心變笨！　4萬人研究：一天睡這長度剛剛好

不是快閃　吳寶春麥方店1/11中進駐高雄漢神巨蛋

視覺感爆發！「老牌零食」變大7倍超霸氣　小7獨家販售59元

中美協商談判　季辛吉：將建立新經濟關係、新國際關係

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

生活熱門新聞

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版..

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

月老指示直接上　他衝了下場超慘

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎..

28歲存款280萬　鄉民：是魯..

10年老店關！星巴克日報表驚揭..

搭火車被擠爆　陌生爺奶「抱腿救..

稱斤論噸求售！賣淘寶垃圾月入4..

7萬薪養女友4年　被嫌沒車沒存..

電影院聽小孩哭鬧　他一句秒殺

虔誠弟拜銅像「雙手合十」　媽看..

7種無痛存錢　學會5星難度「1..

酒店妹告正宮罵肥婊　檢察官：沒..

鬍鬚張漲價！店員5點平反：貴得..

更多熱門

相關新聞

要出差！工程師噴萬元治裝結果哭慘

一名工程師目前駐派大陸，去年11月底，他接到公司安排，要到東北出差，聽著前輩們分享的經驗，他萬分期待，甚至砸下1萬元治裝費，還特地買了台GoPro，想捕捉冰雪美景；怎料出發前一周，竟傳來震撼彈，欲哭無淚的他不禁自嘲，「人生成就：第一次出差就失敗。」

為何叫科技大樓站？神人曝取名原因

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

致電銀行告知才算！　剪信用卡前必注意5大事項

鬍鬚張漲價！店員5點平反：貴得有理

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

謝佳見分手後「站店外求復合」！

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

張婷婷公開親生兒：我不是死人妖

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

月老指示直接上　他衝了下場超慘

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面