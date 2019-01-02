信用卡折扣10年最慘！神人公開「無腦刷4組合」消費全包了　網跪拜推爆

▲2019年各家銀行刷卡優惠大幅縮水，甚至被封為「近10年最慘」！（圖／花蓮市公所提供）

記者黃君瀚／綜合報導

2019年各家銀行信用卡權益出爐，共同趨勢是大砍回饋，再拉高附加好康門檻，一堆高CP值的萬用「神卡」殞落，網上掀起一波剪卡潮。在一片哀嘆聲中，有神人好心整理了一份日常消費回饋懶人包，涵蓋了民眾最常使用的一般消費、網路購物和行動支付，推薦4種無腦刷組合，辦最少的卡輕鬆搶優惠！

網友peterlin495日前在PTT發文，利用微軟OneDrive付費空間整理了一份2019年信用卡日常消費回饋表格，詳盡列出各家信用卡優惠資訊、門檻和注意事項，同時提供4種「無腦組合」，幫助懶人和新手上路。

他說，最初表單只是單純分享愛用卡，後來在一批熱心鄉民的幫助下陸續完善，希望能幫助民眾解決辦卡障礙。不過他也提醒，選信用卡沒有唯一這種事，仔細檢視個人的消費習慣、挑選最實用的卡片，才能拿到最高的優惠。

▲信用卡百百款，仔細檢視個人的消費習慣，才能找出最適合的卡種。（圖／資料照）

「無腦組合」4個方案中，主打無須門檻即可輕鬆刷。

A方案：需要3張信用卡，涵蓋多數生活使用情境。

一般消費：玉山Pi 拍錢包信用卡（2.50% P幣回饋）。

網路購物：華南ｉ網購生活卡（新戶5.5%、一般3%回饋）。

行動支付：用台新@GoGo卡（3.50%回饋）。

*編按：華南ｉ網購生活卡新戶限時加碼活動已結束，現為2.5%原始回饋、綁定SnY帳戶扣款加碼0.5%回饋，全回饋上限為300元。

B方案：同樣辦3張信用卡，適合不喜歡點數的消費者，全是現金回饋。

一般消費：渣打現金回饋御璽卡（1.88%回饋）。

網路購物：華南ｉ網購生活卡（新戶5.5%、一般3%回饋）。

行動支付：台新@GoGo卡（3.50%回饋）。

▲神人在OneDrive放了開放式表格，可以不斷更新信用卡優惠。（圖／翻攝PTT）

C方案：適合超級懶人，只想用1張卡打天下。

一般消費：台新@GoGo卡（1.50%回饋）。

網路購物：台新@GoGo卡（3.50%回饋）。

行動支付：台新@GoGo卡（3.50%回饋）。

*編按：台新@GoGo卡一般消費0.5%回饋無上限，綁定Richart數位活儲帳戶扣款加碼1%，數位通路消費再加碼2%，但後2項加碼回饋上限為500元。

D方案：辦3張信用卡，目標優惠最大化，但限制較多。

一般消費：Wali錢包手機信用卡（6.00%回饋）、彰銀信用卡綁Google Pay（3.00%回饋）。

網路購物：兆豐e秒刷（新戶國外4.00%回饋、一般3.00%回饋）

行動支付：台新@GoGo卡（3.50%回饋）。

*編按：D方案中各有不等限制，如Wali錢包僅限台灣大哥大用戶，且要是安卓手機，回饋上限300元；彰銀信用卡綁Google Pay、台灣Pay、Line Pay、街口支付和歐付寶均有3.00%回饋，上限300元；兆豐e秒刷國內外所有網購2.5%回饋、上限250元，電子帳單且由兆豐帳戶自動扣款加碼0.5%回饋，全新卡友國外網購再加碼1%、上限200元。

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▼推薦懶人用的4種無腦刷組合。（圖／翻攝PTT）