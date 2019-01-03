阿公驟世！想陪外婆被打槍「給妳請3天很寬容了」　護理師心冷：好可悲

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／綜合報導

一名護理師的阿公前幾天驟逝，於是她向醫院請3天喪假，眼看母親和外婆的心情始終沒好轉，所以想再請2天陪她們。怎料護理長直接拒絕，甚至說「給3天已經很寬容了」，她聽完瞬間覺得很可悲，照顧、安撫了無數病患，但卻無法陪伴最親密的家人。

護理師在dcard寫下心中苦悶與無奈，「幾天前我外公突然過世，醫院請假明細告訴我可以請6天，於是我請了禮拜三和下禮拜四跟五，但是看我媽和外婆心情都很不好，所以也想請這禮拜五跟六，陪陪他們。」

沒想到在她提出要求後，護理長只淡淡地回說，「給妳請3天已經很寬容了。」這句話聽在她耳裡格外刺耳，不禁感嘆「覺得護理很可悲，在醫院我安撫了無數的患者跟家屬，現在我的親人需要陪伴時，我卻無法陪伴。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網友們看完紅了眼眶，也十分心疼她，「辛苦了，加油」、「為什麼平常照顧這麼多患者，自己家人需要照顧的時候卻無能為力」、「有考慮離職嗎？護理不會找不到工作，但家人現在需要你」。

而另一位護理師也是爺爺突然過世，由於人力關係，只能先跟別人調班，「只是我們護理長比較好，會幫忙調班，也要感謝同事的幫忙。可能是突然請假會讓原本上班的人，因為少了一個人非常忙碌吧，所以你們護理長才這樣，只是講這種話真的讓人太灰心了。」

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