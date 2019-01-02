朋友28歲「存款280萬」嚇壞他！　鄉民反嗆：30歲才這數是魯蛇

▲你的戶頭有多少存款？（圖／ET示意圖）

生活中心／綜合報導

28歲該有多少存款才合理？一名網友在ptt女版（WomenTalk）表示，朋友雖然家境普普，但是存款已經有280萬，「我的嘴真的不誇張到掉下來，他認為是因為他沒有女朋友的關係」。其他鄉民看完後反應兩極，有人認為30歲存款只有這個數字是魯蛇，也有人說這個年記如果領死薪水，能有這個存款都是非常幸運。

原PO透露，擁有280萬存款的28歲朋友收入4萬到4萬5，平均1年出國1到2次，每個月的孝親費5000元，「他說一直都不覺得自己是有錢人，所以不敢買車買房」，也告訴他真的要投資，目前的存款多數都是沒有規劃的閒錢，如果早點學會投資現在或許會有更多錢，最後似乎怕大家覺得他在說謊，公開朋友的帳戶截圖，兩個戶頭總共加起來超過280萬。

▲網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

對此有鄉民認為，「誇張的是居然有人覺得這樣很誇張」、「28歲這樣還好吧...」、「20歲的話很強，25歲普通，30歲才這數是條魯蛇」、「只存了280萬？！這也太慘了...」、「我26，第一年工作就存快100萬，28存280應該還好吧」。

不過也有人表示，28歲有這個存款已經很強，「月薪4-5萬，28歲存280，根本超厲害啊」、「28存280萬，如果沒靠家裡那算厲害，有靠的話就自己下去」、「原來我是魯蛇」，但仍有不少網友覺得本篇文章唬爛成分頗高，「我朋友我朋友的，看了覺得幽默」、「我才不信有那麼多人願意把存款數告訴朋友」、「抓個圖，馬一下，強者我朋友」。

▲原PO稱朋友單一戶頭存款有將近220萬。（圖／翻攝自PTT）