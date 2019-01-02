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分手前收到牛仔衣淚崩　4年後她才知道口袋內藏「秘密紙條」

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▲▼女大生因家長反對和男友被迫分手，幾年後相遇才之最後禮物藏暖心秘密。（圖／翻攝自微博／甜星球報社）

▲女大生因家長反對和男友被迫分手，幾年後相遇才之最後禮物藏暖心秘密。（圖／翻攝自微博／甜星球報社）

實習記者陳妙津／綜合報導

偶像劇劇本在這裡！中國大陸一名女大生日前將自己的戀愛故事PO網，訴說自己高一時與同班同學相戀，卻因被家長發現，小情侶只能黯然分手。最後一次相見時，男友送上牛仔衣當最後禮物，但女大生觸景傷情，沒穿幾次就把衣服收起來了，直到4年後再遇對方，才得知衣服口袋其實暗藏「秘密紙條」，她回去一看當場淚崩。

女大生在微博社群「甜星球日報社」分享，2014年時高一的她與前男友認識，兩人相戀一年多時被雙方家長發現，不得不分手，女大生還被迫轉學離開。兩人在之後偶爾偷偷連絡，卻被男方家長發現，還要沒收男方手機，前男友便趕來與女大生見面道別，並送上一件牛仔衣當作最後禮物，此後一別經年，一對愛侶再無交集。

▲▼女大生因家長反對和男友被迫分手，幾年後相遇才之最後禮物藏暖心秘密。（圖／翻攝自微博／甜星球報社）

▲從外面看來只是一件普通牛仔衣。（圖／翻攝自微博／甜星球報社）

雖然女大生也曾穿過牛仔衣幾次，但還是遲遲無法忘懷過去，為了避免觸景傷情，便把衣服收起來，直到大二時再度與前男友在聚會中相遇，才知原來兩人在同個城市唸大學。說起那件衣服時，女大生說自己穿了幾次就收起來了，卻見男方苦笑「本來藏了個小秘密，看你哪天會發現，哎好笨」，她回家一看才發現口袋內，被男方歪歪扭扭的繡上「我在未來等你」，讓她當場淚崩。

▲▼女大生因家長反對和男友被迫分手，幾年後相遇才之最後禮物藏暖心秘密。（圖／翻攝自微博／甜星球報社）

▲翻開一看卻是少年笨拙而真摯的承諾。（圖／翻攝自微博／甜星球報社）

女大生表示，這句話出自電影《穿越時空的少女》，是過去兩人一起看的片子，雖然當初分手時有過約定，要上大學後再光明正大戀愛，但時過境遷，她原以為這幾年沒連絡，無法確定彼此心意，沒想到男方早已把承諾交到她手上。女大生看完立刻淚崩傳訊息給對方，男方也哭著暖回「承諾依然有效，我一直在等」、「現在就是我們的未來、歡迎光臨未來」。

如偶像劇般的劇情也讓網友大呼動人，「我哭了你們呢？」、「這些笨拙的小心思太動人了」、「我能有一天不羨慕別人的愛情嗎？」、「謝謝你們給了我電影最後的結局」、「整個被暴擊」、「立刻回去再看一遍穿越時空的少女！」、「未來要好好的嗚嗚」。

▼女大生與男友最終重續前緣，感人愛情惹哭一眾網友。（圖／翻攝自微博／甜星球報社）

▲▼女大生因家長反對和男友被迫分手，幾年後相遇才之最後禮物藏暖心秘密。（圖／翻攝自微博／甜星球報社）

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