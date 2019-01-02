有銅像快拜！虔誠弟「手合掌雙膝跪地」姿勢100　媽一看對象…傻了

▲這…弟弟你在操場跑道上拜誰啊？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「拜拜」是深植台灣民間的習俗信仰，許多小孩耳濡目染，就算對祭拜的意思一知半解，還是會學大人雙手合十拜拜。一位媽媽日前帶兒子出門，突然看到一座銅像，沒想到孩子竟然開啟「祭拜模式」，雙腿跪在地上，雙手虔誠合十，認真地拜拜著。但媽媽一看忍不住直呼「欸…這不是神明好嗎？」讓網友笑翻。

這位媽媽在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見弟弟跪在學校操場的跑道上，雙手合十、虔誠地看著前方的雕像，不知道心中在祈禱什麼。如果這個畫面是在宮廟裡，絕對不會有違和之處，但仔細看看弟弟的拜拜對象，竟然是寫有「永懷領袖」的蔣公雕像。

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▲弟弟啊！那是蔣公銅像欸！（圖／翻攝自爆廢公社）

雖然也是有人拜蔣中正，而且在高雄旗津、新竹清大附近等地方都有「蔣中正廟」，但一般人在外面看到蔣公銅像，似乎也不會這麼做，讓媽媽忍不住笑說「欸…這不是神明好嗎？」她也在留言處出賣兒子，「在拜託保佑媽媽別再修理他了」、「他已經撿過草當香拜」。

看到照片後，其他人紛紛笑噴，「這是一種有神快拜的模式」、「這個應該有前世記憶」、「小孩就是這樣可愛」、「下次看到孔子要拜喔！保佑考試all pass」、「他可能誤認為肯德基爺爺在跪求炸雞」、「小孩的想法永遠都是那麼的可愛」。

有網友則說自家小孩也會這樣做，「我兒子剛開始看到國父都叫爸爸，跟他說那叫國父，從小班讀到中班，每天放學必定鞠躬並說國父再見，最近讓他發現有孔子銅像，所以放學又多了跟孔子鞠躬再見」、「我鵝子看到自由女神，也對著她拜拜」、「我兒子也很愛拜，寺廟給的農民曆或日曆，只要上面有神明他都拿來拜」。

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