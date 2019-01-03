　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出嫁妹每天回娘家蹭飯！嗑光90隻蝦「殼吐滿桌」走人　哥崩潰：還帶2兒來

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼蝦子、剝蝦、熟蝦。（圖／取自pixabay）

▲妹妹在沒有過問之下吃光他買的90隻蝦，爸爸還站在妹妹那一方說話。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

網搜小組／綜合報導

「我還被爸爸教訓是小鼻子、小眼睛。」一名男網友下班後特地繞到魚市場買90多隻的熟蝦，想說回家跟家人一起分享，放在餐桌上便去忙了；他一回來卻發現，每天帶2小孩回家吃飯的出嫁妹妹把90多隻蝦全掃光，讓他最氣的是妹妹還不清理，直接帶著孩子拍拍屁股回家，蝦殼全撒在桌上，讓他傻爆眼。

男網友2日在臉書「爆廢公社」PO文說，由於吃飯時間還沒有到，他把剛買回來的90多隻熟蝦放在餐桌上，先趕去接小孩下課與幫忙洗澡，「但就在剛剛吃飯時間，我發現那一袋蝦子消失不見。」

▲過年,團圓,拜訪,親戚,年夜飯,拜年,新年,慶祝,吃飯,春節,圍爐,示意圖。（圖／CFP）

▲各位對於嫁出去的女兒太常回娘家吃飯，有什麼樣的看法呢？示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

由於原PO的妹妹嫁得很近，住屋處離娘家也只有500公尺而已，所以天天會帶小孩回來吃飯，他便詢問妹妹那一袋90隻蝦子的去處，一問之下讓他氣到崩潰。他表示，妹妹與她6歲與3歲的兩名小孩，把90多隻的蝦子全部吃掉了，「蝦殼也擺放桌上沒處理，就帶著2個小孩回家了，我該打電話去訐譙她嗎？」

妹妹的行為實在太過分，他便與老爸反映這個問題，沒想到遭到教訓一頓說，「跟自己妹妹是在計較什麼？沒看過當哥哥的小鼻子小眼睛成這樣，你要吃我明天買還你」；原本以為爸爸能教育一下妹妹，自己卻反而被罵，讓他崩潰地說「X！我還是當啞巴好了。」

▲冰箱,食物,飲食,料理,家庭號。（圖／翻攝自pixabay）

▲放在家中冰箱的食物也很容易遭「消失」，但家人總認為偷吃沒有關係。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

原PO的憤怒與悲傷，讓網友紛紛留言說，「叫他吐錢出來，不吐別他X的想進門！」、「垃圾清一下吧？還要別人收尾？有本事她在夫家這樣！看會不會被婆婆公公礁翻」、「女兒賊，不罵嗎？」、「嫁出去了還天天帶小孩回來吃飯，是在演哪一齣」、「不是計不計較問題，這是尊重跟休養問題，今天換成一疊錢放在桌上，妹妹拿去花這又要怎麼說？」。

還有人笑說，「問一下你妹婿昨天晚上睡的好嗎」、「你要知道，所有的爸爸都是愛女兒的，兒子都放養的」、「跟爸爸抱怨前世情人你就輸了」；也有人分享自己經驗說，「我懂這感覺，因為我二哥也會這樣 吃人家東西，就算了，重點垃圾留給別人清！」、「話說我妹妹吃我的東西，至少還會跟我說兇手就是他，感覺還沒這麼差......」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
交往曾想放棄！昆凌遠走美國周董「做1件事」挽回愛情
從頭到腳沒1處真的！混血美少女被封上帝傑作公開整形記錄
子瑜「絕對領域全露」辣照直逼腿根！掌鏡者曝光網傻眼

關鍵字：娘家,蹭飯,出嫁,爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國中女初經「穿血褲上課」被笑崩潰哭！神老師撕衛生棉開課　萬人讚爆

分手前收到牛仔衣淚崩　4年後她才知道口袋內藏「秘密紙條」

朋友28歲「存款280萬」嚇壞他！　鄉民反嗆：30歲才這數是魯蛇

有銅像快拜！虔誠弟「手合掌雙膝跪地」姿勢100　媽一看對象…傻了

影／網購OL背心裙！一到貨「阿嬤衛生衣」賣家秒封鎖　她哀怨：穿不出門

影／科技廠尾牙4長腿正妹4秒爆衣！女團名曝光　網友狂問職缺

貓咪緊貼「電暖器」頭頂噴煙　主人笑翻：吾皇快逃，你要發爐了

排7小時見不到醫生！國外醫療讓他傻眼：等這麼久只給我止痛藥

水泥車煞車失靈　司機逆向「狂叭」擦撞安全島...完美停煞網讚爆

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」　台中居民崩潰：到底哪來的吃法...

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

周孝安神復合…李京恬控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

原民妹「棒賽棒不出來吃7顆」臭奶呆台語叫賣　網：頭目到底都教什麼

號稱一晚賺32萬！高雄跨年賣2萬杯木瓜牛奶　「1秒1杯」網友狠打臉

珊瑚城市：一眼看穿世界上最適合居住的城市

高雄跨年夜賣木瓜牛奶賺32萬！網驚曝「狂人計算式」打臉：平均1分鐘55杯？

兒累趴懷裡！母生理期忍痛站穩...70歲嬤輕拍肩「給妳坐」　她紅眼眶：好暖

新知／家裏整年份灰塵竟有「18公斤」網驚：跟5歲小孩一樣重！

台大校務會議提「重組經費稽核會」　吳瑞北：沒有自律如何自治？

想全心顧中風老婆！他閃辭主管職　賣車輪餅「付診費房貸養2子」…網看哭

嚇人！八掌溪出海口含超多塑膠微粒　約13.5萬顆佈滿標準游泳池

「韓流」攻陷國境之南！傳高雄邀屏東聯合推台灣燈會　他否認了

2018年台灣資本市場排名向前進　證交所：今年審慎因應貿易戰

高市二月觀光代言人陳文茜提構想　元月推「烏魚子佐酒賽」

6小時不斷電性愛！土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

宜蘭雨繼續下　冬山鄉武淵村一度淹80公分積水不退

蔡拿民主做擋箭牌　環時總編：和統是事實，不是選擇題！

原民妹「棒賽棒不出來吃7顆」臭奶呆台語叫賣　網：頭目到底都教什麼

影／北市警涉包庇2家酒店　2警聲押2官警350萬交保

台媒下標比外媒嚴謹　環時：反映台灣公眾對和平發展的渴求

你一定吃過！「11地雷食物」＝焦慮感激增...咖啡越喝越煩

王睿不畏外援衝撞尋求穩定出賽　想學廣東話融入隊友

生活熱門新聞

28歲存款280萬　鄉民：是魯..

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺..

信用卡10年最慘　神人公開4組..

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥..

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版..

林口三寶最狂違停　被怒叭10分..

2019年第一場流星雨！周五大..

7萬薪養女友4年　被嫌沒車沒存..

台OUTLET帽T價讓他怒　網..

虔誠弟拜銅像「雙手合十」　媽看..

前HBL人氣王涉騙財　他不爽被..

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

7種無痛存錢　學會5星難度「1..

更多熱門

相關新聞

新年最夯符號！魔性「一勾」網笑翻認了

2019年邁入第3天，相信許多人已經向前看齊，在新的一年許下新的展望，不過有些人似乎還停留在過去，2018的影子好像還緊緊跟著他們、陰魂不散。有網友分享近日填寫日期時，總是不經意會出現某個圖示，鄉民們看到後都笑翻承認自己也有相同經驗，公認為「新年最熱門符號」。

幼稚園師嗆左撇子沒前途　老爸神回

1950's「人力娃娃車」富二代才能坐

虔誠弟拜銅像「雙手合十」　媽看對象傻了

搭火車被擠爆　陌生爺奶「抱腿救援」

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

信用卡10年最慘　神人公開4組合

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

子瑜「絕對領域全露」拜年！

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面