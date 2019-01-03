出嫁妹每天回娘家蹭飯！嗑光90隻蝦「殼吐滿桌」走人　哥崩潰：還帶2兒來

▲妹妹在沒有過問之下吃光他買的90隻蝦，爸爸還站在妹妹那一方說話。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

網搜小組／綜合報導

「我還被爸爸教訓是小鼻子、小眼睛。」一名男網友下班後特地繞到魚市場買90多隻的熟蝦，想說回家跟家人一起分享，放在餐桌上便去忙了；他一回來卻發現，每天帶2小孩回家吃飯的出嫁妹妹把90多隻蝦全掃光，讓他最氣的是妹妹還不清理，直接帶著孩子拍拍屁股回家，蝦殼全撒在桌上，讓他傻爆眼。

男網友2日在臉書「爆廢公社」PO文說，由於吃飯時間還沒有到，他把剛買回來的90多隻熟蝦放在餐桌上，先趕去接小孩下課與幫忙洗澡，「但就在剛剛吃飯時間，我發現那一袋蝦子消失不見。」

▲各位對於嫁出去的女兒太常回娘家吃飯，有什麼樣的看法呢？示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

由於原PO的妹妹嫁得很近，住屋處離娘家也只有500公尺而已，所以天天會帶小孩回來吃飯，他便詢問妹妹那一袋90隻蝦子的去處，一問之下讓他氣到崩潰。他表示，妹妹與她6歲與3歲的兩名小孩，把90多隻的蝦子全部吃掉了，「蝦殼也擺放桌上沒處理，就帶著2個小孩回家了，我該打電話去訐譙她嗎？」

妹妹的行為實在太過分，他便與老爸反映這個問題，沒想到遭到教訓一頓說，「跟自己妹妹是在計較什麼？沒看過當哥哥的小鼻子小眼睛成這樣，你要吃我明天買還你」；原本以為爸爸能教育一下妹妹，自己卻反而被罵，讓他崩潰地說「X！我還是當啞巴好了。」

▲放在家中冰箱的食物也很容易遭「消失」，但家人總認為偷吃沒有關係。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

原PO的憤怒與悲傷，讓網友紛紛留言說，「叫他吐錢出來，不吐別他X的想進門！」、「垃圾清一下吧？還要別人收尾？有本事她在夫家這樣！看會不會被婆婆公公礁翻」、「女兒賊，不罵嗎？」、「嫁出去了還天天帶小孩回來吃飯，是在演哪一齣」、「不是計不計較問題，這是尊重跟休養問題，今天換成一疊錢放在桌上，妹妹拿去花這又要怎麼說？」。

還有人笑說，「問一下你妹婿昨天晚上睡的好嗎」、「你要知道，所有的爸爸都是愛女兒的，兒子都放養的」、「跟爸爸抱怨前世情人你就輸了」；也有人分享自己經驗說，「我懂這感覺，因為我二哥也會這樣 吃人家東西，就算了，重點垃圾留給別人清！」、「話說我妹妹吃我的東西，至少還會跟我說兇手就是他，感覺還沒這麼差......」。

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