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想全心顧中風老婆！他閃辭主管職　賣車輪餅「付診費房貸養2子」…網看哭

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲車輪餅老闆原本是主管職。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

一位女網友日前分享「一個車輪餅的故事」，透露老闆本來是一家公司主管，但因為老婆生病的關係，他必須一肩扛起所有的經濟重擔，包括醫藥費、房貸、孩子學費，外加要配合醫院時間，他就把工作辭去，創業賣車輪餅。原PO直呼，希望大家如果有經過，能停下腳步，給老闆一些鼓勵的話，讓他支撐下去。

「懇請大家幫忙分享出去，讓他在這寒冷的冬天裡能夠早點回家照顧家人」，一名女網友在《Dcard》貼文，分享別人的IG限時動態。文中指出，車輪餅老闆原本是一家公司的主管，但因老婆的一場大病，生活就此變調。原來是老闆妻子在家突然腦溢血中風，但送去2家醫院都接連遭拒收，直到某間大醫院才有醫生願意收留。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲車輪餅老闆扛下經濟重擔。（圖／翻攝自Dcard）

但是醫院要送老闆妻子進手術室前，要求老闆簽放棄急救同意書，而女方出來後卻昏迷了很長一段時間，「直到現在生活仍無法自理」。這下所有經濟重擔一夕都壓到男方身上，龐大的醫藥費、房貸、還有2個小孩的國中學費，「這段期間為了配合醫院，毅然決然離職，自己出來創業，為的就是有更多時間可以去照顧家人」。

原撰文者透露，老闆的車輪餅攤就在桃園市內壢火車站旁，營業時間是下午2點開始、賣完為止；她忍不住說，希望大家如果有經過內壢火車站時，能停下腳步給老闆一些鼓勵的話，讓他繼續支撐下去，「也能夠在一個寒冷的冬天裡早點收攤回家，有更多時間去陪伴家人」。

原撰文者也誇老闆的車輪餅很好吃，「我前天晚上買了紅豆、菜脯。皮薄餡多、外皮酥脆」，紅豆餡的部分不會太甜、味道剛好；菜脯則是飽滿、不死鹹的，不像有些店家是鹹乾的口味。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友讚，老闆的奶油餡看起來是真材實料。（圖／翻攝自Dcard）

看完故事後，許多網友心疼留言，「不在桃園無法幫忙，但按愛心幫忙推上去」、「遇到困境也腳踏實地，真的很辛苦，希望社會扶助能多一點，去不了那個地方，愛心推一個」，不少人紛紛大喊想吃，「每次經過都超香，下次買買看！內壢火車站前站一出去左轉就是了」。

還有家裡曾賣車輪餅的專業網友留言「啊…這餡料肯定是自己做的吧…那奶油顏色應該是真的奶油去炒做出來的（太黃橘的大都是死甜的那種），可惜，無法過去買看看（離太遠了）」、「家中原是做車輪餅生意，看餡料及外皮就知道好不好吃了」。吃過的網友們則紛紛大推，「以前放學都常常吃欸！好吃，老闆人很好有時候等太久，老闆還會多送一個」、「地瓜口味的超好吃，必須推」、「他每次都會⋯『來，錢包先收好喔』然後再把車輪餅給我，超大心！」

店家資訊：

●車輪餅 - 桃園市內壢火車站旁
●營業時間：下午2點開始 賣完為止
●星期二公休

車輪餅口味：紅豆、芋頭、奶油、菜脯、巧克力、地瓜
自製飲料 :冬瓜茶、青草茶、洛神花茶

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關鍵字：主管,車輪餅,腦溢血,中風,暖新聞,Dcard

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